Вывез родственника из Украины: в ГБР рассказали, за что будут судить Дубинского

Правоохранители утверждают, что в августе 2022 года Александр Дубинский организовал незаконный выезд за границу брата гражданской жены. Мужчине дали задание — перевезти элитное авто нардепа в Вену.

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Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного производства в отношении народного депутата Александра Дубинского и его экс-помощника по делу об организации незаконной переправки лица через границу Украины. Обвинительный акт уже передали в суд, заявили в ГБР.

ГБР и СБУ выявили преступную схему в ноябре 2023 года. Нардеп в сговоре с бывшим помощником, который сейчас работает руководителем общественной организации "Медиаоборона", в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата гражданской жены, утверждают правоохранители.

Родственник выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов. Основанием для пересечения границы послужили документы в системе "Шлях", выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде из Украины для водителей, которые возят товары нужд ВСУ.

Разрешение было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации, говорится в тексте сообщения.

"Родственник после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта", — рассказали в ГБР.

Правоохранители отмечают, что мужчина успел второй раз воспользоваться данной схемой и уже не возвращался в Украину. В 2023 году он выехал за границу как водитель волонтер по таким же документам от ОВА.

По словам следователей, по указанию Дубинского мужчина должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перевозке элитного авто нардепа с автостоянки аэропорта Кишинева в Вену, столицу Австрии.

Напомним, в ноябре 2024 года Дубинский рассказывал об аресте имущества его матери по ходатайству ГБР. По его словам, квартира, полученную от государства в 1983 году, арестована.

СМИ ранее писали, что Дубинский вместе с экс-нардепом Андреем Деркачом готовили пресс-конференцию по заданию ГРУ России. Свидетель говорил, что Деркач, Дубинский и экс-прокурор Константин Кулик проводили мероприятие для дискредитации властей Украины и президента США Джо Байдена.