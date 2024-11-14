"Есть нюансы": нардеп Дубинский рассказал об аресте имущества мамы, которая "любит скорость"

Политик заявляет об аресте всего имущества его матери по запросу ГБР и Офиса генпрокурора. Он считает, что это было якобы сделано по указанию Зеленского.

Народный депутат Украины Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене и который находится в СИЗО, заявил об аресте имущества его матери по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) и Печерским районным судом города Киева. Об этом политик написал в своем Telegram.

Нардеп написал, что сидит "в подвале Киевского апелляционного суда", читает комментарии в чате в бумажном виде и готов ответить на некоторые из них.

Сообщение Дубинского (фото: скриншот Telegram)

"Начнем с мамы, которая любит скорость. Слава Богу, жива и здорова, передает всем привет. Со скоростью есть нюансы. Все имущество моей матери, включая квартиру, полученную от государства в 1983 году, арестовали ГБР и Печерский суд", — заявил Дубинский и добавил, что сейчас "скорость — пока на паузе".

Ранее, в ноябре 2023 года нардеп получил подозрение в государственной измене. По данным СБУ, Дубинский находился в преступной группе под руководством ГРУ РФ и имел позывной "Буратино". СБУ добавляет, что парламентарий транслировал фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины, в частности якобы вмешательство Киева в президентские выборы в США 2019 года.

Напомним, 9 августа 2023 года народный депутат получил подозрение от генерального прокурора по факту внесения ложных данных. Политика подозревают в подделке официальных документов для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.

4 сентября 2024 года Дубинский получил новое подозрение по факту организации незаконного пересечения границы. "Родственник" политика во второй раз воспользовался разработанной схемой, после чего не вернулся в Украину, а также должен был перегнать личное авто депутата из Кишинева в Вену.