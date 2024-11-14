"Є нюанси": нардеп Дубінський розповів про арешт майна мами, яка "любить швидкість"

Політик заявляє про арешт всього майна його матері за запитом ДБР і Офісу генпрокурора. Він вважає, що це було нібито зроблено за вказівкою Зеленського.

Народний депутат України Олександр Дубінський, якого підозрюють в державній зраді та який перебуває в СІЗО, заявив про арешт майна його матері за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) та Печерським районним судом міста Києва. Про це політик написав у своєму Telegram.

Нардеп написав, що сидить "у підвалі Київського апеляційного суду", читає коментарі у чаті в паперовому вигляді та готовий відповісти на деякі з них.

Допис Дубінського (фото: скріншот Telegram)

"Почнемо з мами, котра любить швидкість. Слава Богу, жива і здорова, передає всім вітання. Зі швидкістю є нюанси. Все майно моєї матері, включаючи квартиру, отриманої від держави у 1983 році – заарештували ДБР та Печерський суд", – заявив Дубінський та додав, що наразі "швидкість – поки що на паузі".

Раніше, в листопад 2023 року нардеп отримав підозру у державній зраді. За даними СБУ, Дубінський перебував у злочинній групі під керівництвом ГРУ РФ та мав позивний "Буратіно". СБУ додає, що парламентар транслював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема нібито втручання Києва у президентські вибори у США 2019 року.

Нагадаємо, 9 серпня 2023 року народний депутат отримав підозру від генерального прокурора за фактом внесення неправдивих даних. Політика підозрюють у підробці офіційних документів для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводу хворого батька.

4 вересня 2024 року Дубінський отримав нову підозру за фактом організації незаконного перетину кордону. "Родич" політика вдруге скористався розробленою схемою, після чого не повернувся для України, а також мав перегнати особисте авто депутата з Кишинева до Відня.