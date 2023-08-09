Виїхав за кордон "супроводжувати батька на лікування": Дубінському повідомили про підозру

За даними ЗМІ, за час поїздки нардеп встиг відвідати Італію, Іспанію та Хорватію. Сам Олександр Дубінський переконаний, що справу проти нього "замовило" керівництво країни.

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Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Про це з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомили 9 серпня у виданні "Українська правда".

За даними ЗМІ, Дубінського підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних в офіційні документи для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводження хворого батька. Слідчі з’ясували, що нардеп виїхав з України 27 червня.

"Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року", — зазначили журналісти.

Співрозмовник медіа розповів, що під час перебування за кордоном депутат двічі відвідав Італію, а також Хорватію та Іспанію.

"Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдафелсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні", — йдеться в матеріалі.

Підозра через поїздку за кордон: реакція Дубінського

Сам нардеп підтвердив те, що отримав підозру у службовому підробленні, у своїх соцмережах. Він переконаний, що заведена справа — частина "замовлення" проти нього президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.

"Оця от зліплена на колінці замовна справа Офісу президента вже розвалюється", — заявив Дубінський.

Також він розповів, що знову був запрошений на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР). Депутат поскаржився на дії правоохоронців, які нібито покликані його дратувати.

Дубінський виїхав з України: що вже відомо

Нагадаємо, 26 липня у соцмережах повідомляли, що Олександр Дубінський, який виїхав з України супроводжувати хворого батька, опинився в обіймах дівчини у Барселоні.

3 серпня у Службі безпеки інформували, що спільно з Генеральним бюро розслідувань проводять обшуки у одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського.

Пізніше, 4 серпня, у медіа з посиланням на джерела повідомляли, що нардепа допитують у ДБР.