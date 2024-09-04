Допомагав "родичам": нардепу Дубінському оголосили ще одну підозру (відео)

"Родич" нардепа вдруге скористався розробленою схемою, після чого в Україну вже не повернувся. За матеріалами слідства, він мав перегнати особисте авто депутата з Кишинева до Відня.

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Підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це неодноразово. Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини, інформує Державне бюро розслідувань.

Офіс Генерального прокурора 2 вересня повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО. Також, як зазначається, про підозру повідомили й колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації "Медіаоборона".

Як встановило слідство, народний депутат у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Той виїхав з України до Республіки Молдова. Під час перетину державного кордону родич цивільної дружини нардепа надав витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, який був внесений до системи "Шлях".

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Дозвіл був отриманий на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам родич після перетину кордону працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У ДБР зазначають, що раніше нардеп отримав підозру за те, що у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов, також організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон як водія волонтера. Обранець достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше, родич співмешканки народного депутата виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання Громадської організації "Медіаоборона".

З’ясувалось, що насправді чоловік мав прибути до Кишинева, де повинен був чекати інструкцій щодо перегону особистого авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий скористався розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

ДБР також повідомило про підозру голові Громадської організації "Медіаоборона" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Офіс Генерального прокурора опублікував аналогічну новину, але додав до неї світлину з прихованим обличчям підозрюваного.

Зазначимо, що директором ГО "Медіаоборона", згідно з відкритими даними, є Оберемчук Дмитро Володимирович. Він є колишнім помічником Дубінського у Верховній Раді.

Нагадаємо, 9 серпня минулого року народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Депутата підозрюють у внесенні неправдивих даних до офіційних документів для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводу хворого батька.

До того в соцмережах повідомляли, що Олександр Дубінський, який виїхав із України супроводжувати хворого батька, опинився в обіймах дівчини у Барселоні.