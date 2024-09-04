Помогал "родственникам": нардепу Дубинскому объявили еще одно подозрение (видео)

"Родственник" нардепа во второй раз воспользовался разработанной схемой, после чего в Украину уже не вернулся. По материалам следствия, он должен был перегнать личное авто депутата из Кишинева в Вену.

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Подозреваемый в организации незаконного пересечения границы другому лицу народный депутат делал это неоднократно. Установлено, что фигурант в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены, информирует Государственное бюро расследований.

Офис Генерального прокурора 2 сентября сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины, который сейчас находится в СИЗО. Также, как отмечается, о подозрении сообщили и бывшему помощнику нардепа, который сейчас работает главой общественной организации "Медиаоборона".

Как установило следствие, народный депутат в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Тот выехал из Украины в Республику Молдова. При пересечении государственной границы родственник гражданской жены нардепа предоставил выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ, который был внесен в систему "Шлях".

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Разрешение было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам родственник после пересечения границы трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

В ГБР отмечают, что ранее нардеп получил подозрение за то, что в сговоре с другими лицами в 2023 году, при тех же условиях, также организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу в качестве водителя волонтера. Избранник точно знал, что во время предыдущего выезда за границу мужчина не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи.

Как и ранее, родственник сожительницы народного депутата выехал с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства Общественной организации "Медиаоборона".

Выяснилось, что на самом деле мужчина должен был прибыть в Кишинев, где должен был ждать инструкций по перегону личного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вену.

Во время расследования первого факта незаконного выезда, правоохранители выяснили, что мужчина второй воспользовался разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Генеральный прокурор сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения народному избраннику по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами.

ГБР также сообщило о подозрении председателю Общественной организации "Медиаоборона" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно по предварительному сговору с другими лицами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Офис Генерального прокурора опубликовал аналогичную новость, но добавил к ней фотографию со скрытым лицом подозреваемого.

Отметим, что директором ОО "Медиаоборона", согласно открытым данным, является Оберемчук Дмитрий Владимирович. Он является бывшим помощником Дубинского в Верховной Раде.

Напомним, 9 августа прошлого года народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Депутата подозревают во внесении ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.

До этого в соцсетях сообщали, что Александр Дубинский, который выехал из Украины сопровождать больного отца, оказался в объятиях девушки в Барселоне.