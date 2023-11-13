Позивний "Буратіно": СБУ повідомила про підозру в держзраді нардепу Дубінському (фото, відео)

За даними слідства, чинний народний депутат перебував у російській агентурній мережі, яка займалася поширенням фейків. Сам Дубінський заявив, що підозра йому є "повністю сфабрикованою".

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У понеділок, 13 листопада, чинний народний депутат України отримав підозру в державній зраді за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

Повідомляється, що правоохоронці зібрали докази здійснення депутатом інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора.

За даними слідства, нардеп перебував у злочинній організації, сформованій ГРУ РФ, і мав позивний "Буратіно". Угруповання займалося розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією Києва на міжнародній арені.

До нардепа прийшли співробітники СБУ Фото: СБУ

У СБУ зазначають, що народний депутат транслював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у США 2019 року.

Слідчі з'ясували, що Росія виділила на фінансування згаданої організації щонайменше 10 мільйонів доларів США.

Нардепа повідомили про підозру Фото: СБУ

Генеральний прокурор України повідомив нардепу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У СБУ не згадують ім'я депутата, проте, за даними "РБК Україна", йдеться про Олександра Дубінського.

Слідство встановило, що агентурна мережа була заснована заступником голови ГРУ Володимиром Алексєєвим. Керував групою з території РФ Олексій Савін.

Також повідомляється, що до складу ворожої групи входили колишній нардеп Андрій Деркач і колишній прокурор Костянтин Кулик, які зараз перебувають за кордоном. Згадані особи отримали підозри за тими ж статтями, що й Дубінський.

Слідчі зібрали докази здійснення нардепом підривної діяльності в Україні

Експомічник Деркача Ігор Колесніков, який працював у ГРУ часів СРСР, координував діяльність агентурної мережі в Києві. Наразі він відбуває покарання за державну зраду.

Нардеп Дубінський відреагував на підозру

Народний депутат Олександр Дубінський назвав пред'явлену йому підозру в держзраді "повністю сфабрикованою" і заснованою на брехні вищих посадових осіб держави. Він заявив, що пред'явлена йому підозра базується на "порожніх заявах" людини, у якої нібито "вибили" свідчення.

"Вважаю, що ця справа — помста Єрмака-Зеленського за надані мною в НАБУ свідчення щодо причетності їх та низки інших вищих посадовців держави до діяльності Деркача, і спроби легалізувати плівки з голосами Байдена-Порошенка через створення спеціальної слідчої комісії парламенту, яку ініціював голова фракції СН Давид Арахамія", — написав нардеп.

Дубінський також заявив про намір вимагати відкритого і гласного розгляду справи, оскільки, за словами політика, йому "нема чого приховувати та боятися".

Нагадаємо, 3 листопада пресслужба СБУ повідомила, що відомство спільно з ДБР зібрало доказову базу на чинного народного депутата, підозрюваного в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними ЗМІ, цим депутатом є Олександр Дубінський.

Раніше, 9 серпня, стало відомо, що Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Його підозрюють у внесенні неправдивих даних до офіційних документів.