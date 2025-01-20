Женщина потеряла работу из-за кота, который отправил за нее заявление об увольнении

Женщина подготовила заявление на увольнение, но не хотела его отправлять, пока не получит премию на работе. Впрочем, ее кот взял дело в свои лапы.

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В Китае домашний кот "уволил" с работы свою хозяйку. Он отправил вместо нее боссу заявление. Об этом пишет издание South China Morning Post

Так, 25-летняя китаянка подготовила заявление на увольнение, но не хотела его отправлять, пока не получит премию на работе. Она на мгновение отошла по своим делам, а в это время ее кот прыгнул на клавиатуру компьютера и нажал клавишу Enter. Письмо с черновика ушло работодателю.

О выходке своего любимца женщина узнала, просмотрев камеры видеонаблюдения в доме.

Женщина немедленно связалась со своим боссом, чтобы обвинить кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и премию по итогам года.

Уволенная работница сказала, что планирует искать новую работу, потому что ей нужно кормить своих котов.

Напомним, что ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота на появление в доме новорожденного ребенка. Котик с нескрываемым любопытством примостился рядом с ними, а затем начал нежно обнюхивать голову ребенок и тереться об нее.

Также сообщалось, что женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).