Жінка втратила роботу через кота, який відправив за неї заяву про звільнення

Жінка підготувала заяву на звільнення, але не хотіла її надсилати, поки не отримає премію на роботі. Втім, її кіт взяв справу у свої лапи.

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У Китаї домашній кіт "звільнив" з роботи свою хазяйку. Він відправив замість неї босу заяву. Про це пише видання South China Morning Post

Так, 25-річна китаянка підготувала заяву на звільнення, але не хотіла її надсилати, поки не отримає премію на роботі. Вона на мить відійшла у своїх справах, а в цей час її кіт стрибнув на клавіатуру комп'ютера і натиснув клавішу Enter. Лист з чернетки пішов роботодавцю.

Про витівку свого улюбленця жінка дізналася, переглянувши камери відеоспостереження у будинку.

Жінка негайно зв’язалася зі своїм босом, щоб звинуватити кота, але її проігнорували. Вона втратила і роботу, і премію за підсумками року.

Звільнена працівниця сказала, що планує шукати нову роботу, тому що їй потрібно годувати своїх котів.

Нагадаємо, що раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота на появу в домі новонародженої дитини. Котик з неприхованою цікавістю примостився поруч з ними, а потім почав ніжно обнюхувати голову дитина і тертися об неї.

Також повідомлялося, що жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).