Экс-ведущего "Наш" и NewsOne Макса Назарова отправили под стражу на 60 суток: подробности

Известного ведущего обвиняют в оправдании российской агрессии и военных преступлений оккупантов. Сам экс-ведущий в суде отрицал это, отметив, что никаким образом "не предавал Украину".

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В Соломенском районном суде избрали меру пресечения экс-ведущему подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Максу Назарову (настоящее имя Назар Диордица) за распространение российской пропаганды. Его отправили под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 12 миллионов гривен, сообщает "Радио Свобода".

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокуроры просили содержание под стражей сроком на 60 суток без определения суммы залога, а сторона защита — личное обязательство или домашний арест.

В суде сам Макс Назаров подчеркнул, что "ни разу никогда в своей жизни и во время профессиональной карьеры никаким образом не изменял ни Украине, ни своим принципам". Он отметил, что во время полномасштабного вторжения не покидал территории Украины", добавив, что не несет ответственности за сказанное гостями в эфире.

"Во время полномасштабного вторжения ни разу не покидал территории Украины, работал на благо Украины. В рамках своих моральных ценностей, своих журналистских навыков, связей записывал эфиры с известными украинцами, однако ни по одному из них на тот момент не было уголовных производств", — отметил экс-ведущий.

Решение экс-ведущий назвал несправедливым, потому что "ни одного преступления, особенно которое ему инкриминируют". Он добавил, что будет обжаловать это решение суда.

Также Макс Назаров рассказал, что "никак" не относится к бывшему владельцу телеканалов "Наш" и NewsOne Евгению Мураеву. Подозреваемый добавил, что из "уважения к прошлому" ничего не будет говорить о нем.

Подозрение Максу Назарову: что известно

Напомним, 18 января бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров получил подозрение от СБУ. Его обвиняют в антиукраинской деятельности.

В частности, по материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге "Ютуб", где продолжил распространять нарративы Кремля, регулярно приглашая на свои эфиры пророссийских "политэкспертов" и прокремлевских блогеров, значительная часть из которых сейчас скрывается на территории России.

По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Добавим, что в тот же день подозрение получил ведущий пророссийских каналов Дмитрий Корнийчук. Он выступал в эфирах на подсанкционных телеканалах как эксперт