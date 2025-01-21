Ексведучого "Наш" і NewsOne Макса Назарова відправили під варту на 60 діб: подробиці

Відомого ведучого звинувачують у виправдовуванні російської агресії та воєнних злочинів окупантів. Сам ексведучий в суді заперечував це, зазначивши, що ніяким чином "не зраджував Україні".

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В Солом'янському районному суді обрали запобіжний захід ексведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Максу Назарову (справжнє імʼя Назар Діордіца) за поширення російської пропаганди. Його відправили під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень, повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокурори просили тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави, а сторона захист — особисте зобовʼязання або домашній арешт.

В суді сам Макс Назаров наголосив, що "жодного разу ніколи у своєму житті й під час професійної кар'єри ніяким чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам". Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення не залишав території України", додавши, що не несе відповідальності за сказане гостями в ефірі.

"Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав території України, працював на благо України. В рамках своїх моральних цінностей, своїх журналістських навичок, зв'язків записував ефіри з відомими українцями, проте жодного з них на той момент не було кримінальних проваджень", — зазначив ексведучий.

Рішення ексведучий назвав несправедливим, тому що "жодного злочину, особливо який йому інкримінують". Він додав, що оскаржуватиме це рішення суду.

Також Макс Назаров розповів, що "ніяк" не ставиться до колишнього власника телеканалів "Наш" і NewsOne Євгена Мураєва. Підозрюваний додав, що з "поваги до минулого" нічого не буде говорити про нього.

Підозра Максу Назарову: що відомо

Нагадаємо, 18 січня колишній ведучий телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Макс Назаров отримав підозру від СБУ. Його звинувачують в антиукраїнській діяльності.

Зокрема, за матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу "Ютуб", де продовжив поширювати наративи Кремля, регулярно запрошуючи на свої ефіри проросійських "політекспертів" та прокремлівських блогерів, значна частина з яких зараз переховується на території Росії.

За версією слідства, під час ефірів ведучий та його гості неодноразово виправдовували російську агресію та воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Додамо, що в той же день підозру отримав ведучий проросійських каналів Дмитро Корнійчук. Він виступав в ефірах на підсанкційних телеканалах як експерт