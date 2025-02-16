Силы обороны освободили Песчаное под Покровском: подробности от ОСГВ "Хортица" (видео)

По словам спикера группировки Виктора Трегубова, украинским бойцам удалось потеснить противника и в других населенных пунктах, поэтому с осторожностью можно говорить об определенном переломе на Покровском направлении.

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Украинские военные в результате контрнаступательных действий освободили село Песчаное Донецкой области, расположенное примерно в пяти километрах к югу от Покровска. Об этом 16 февраля сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телеканала "Киев 24".

"Уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то пять километров к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом", — сообщил Трегубов.

По словам Трегубова, в ходе ряда контратак украинских подразделений российские войска были потеснены и в других населенных пунктах на этом участке фронта. Он отметил, что ситуация остается динамичной, но украинские военные достигли определенного перелома в боевых действиях на Покровском направлении.

"Похоже, что именно на Покровском направлении, осторожно можно сказать, определенный перелом все же произошел. По крайней мере так можно уже сказать со ссылкой на президента", — добавил спикер.

Трегубов также сообщил, что российские войска понесли значительные потери. Их планы активных наступательных действий на этом участке были сорваны, а в некоторых районах они вынуждены были отступить.

Успехи Сил обороны стали возможны благодаря эффективному применению беспилотных летательных аппаратов, а также слаженному взаимодействию различных подразделений. Дроны выполняют ключевую роль как в разведке, так и в нанесении ударов по позициям противника, подытожил представитель ОСГВ "Хортица".

Напомним, об освобождении Песчаного стало известно еще 13 февраля, однако официальные источники на тот момент не подтверждали информацию.

Вместе с тем в Генштабе ВСУ сообщили об активизации наступательных действий противника на Покровском направлении. По данным военного руководства, за минувшие сутки ВС РФ нанесли 33 авиаудара, использовали 47 управляемых авиационных бомб и более 500 дронов-камикадзе.