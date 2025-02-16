Активизация на фронте: количество штурмов ВС РФ увеличилось в два с половиной раза

Судя по картографическим данным ресурса DeepState, южнее Покровска противник намеревается отбить позиции в районе Песчаного, которые были утрачены в результате контрудара украинских сил.

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За минувшие сутки российские войска значительно активизировали штурмовые действия, увеличив их количество в 2,5 раза. Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, который сообщил, что со вчерашнего дня было зафиксировано 261 боестолкновений.

Враг нанес 33 авиаудара, использовал 47 управляемых авиационных бомб и более 500 дронов-камикадзе. Также зафиксировано около 4000 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Наиболее горячим участком фронта стало Покровское направление, где украинские защитники отбили 71 атаку противника в районе населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.

Судя по картографическим данным ресурса DeepState, под Покровском россияне намереваются отбить позиции в районе Песчаного, которые были утрачены в результате контрудара украинских сил.

На восточном фланге направления противник, вероятно, взял под контроль участок трассы Покровск-Константиновка и развивает наступление в сторону Новой Полтавки.

Еще один опасный участок южнее Покровска — линия обороны Андреевка -Улаклы- Константинополь, где оккупанты не оставляют попыток закрыть котел, образовавшийся в районе Дачного. 15 февраля российским войскам удалось продвинуться с юга в районе Зеленовки, с выходом к трассе. В то же время ВС РФ имеют инициативу севернее Константинополя в районе Андреевки, однако там продвижение российских войск на юг осложнено рекой Волчья.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 13 февраля Карта боевых действий на Покровском направлении. 16 февраля

По мнению военного эксперта Константина Машовца, украинские подразделения удерживают передовые позиции к югу от дороги Константинополь-Курахово, но вражеские атаки становятся все интенсивнее, при этом войска РФ используют бронетехнику.

Потери ВС РФ

В период с 15 по 16 февраля, потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.

Ранее сообщалось, что 15 февраля стал самым тяжелым днем для украинских защитников в 2025 году. Как сообщили аналитики ресурса DeepState, наибольшее давление ВС РФ осуществляют на Покровском направлении.