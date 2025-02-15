"Самый тяжелый день в 2025": в DeepState заявили, что россияне существенно усилили атаки
В Генштабе ВСУ отметили, что количество российских штурмов увеличилось в два с половиной раза. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении.
15 февраля было самым тяжелым днем в 2025 году, если учитывать количество совершенных российских атак. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году — с начала суток 250 боевых столкновений", — говорится в сообщении.
Аналитики сослались на данные Генерального штаба ВСУ, в последней сводке которого сообщалось о том, что с начала суток произошло не менее 250 атак врага.
"Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага", — отметили в DeepState.
Там также пояснили, что основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.
Отметим, что Генштаб ВСУ в половине 11 вечера сообщил, что по сравнению с прошлыми сутками россияне значительно "активизировали усилия".
"Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении", — подчеркнули в Генштабе.
Там также отметили, что оккупанты нанесли по территории Украины 33 авиационных удара и применили 47 управляемых авиационных бомб.
"Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камякадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.
Напомним, 15 февраля Минобороны сообщило, что бригада "Магура" впервые применила снаряд с лазерным наведением.
В этот же день журналист Денис Казанский заявил, что бойцы ВСУ могли сбить новый 1,5-тонный российский КАБ под Покровском.