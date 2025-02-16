Сили оборони звільнили Піщане під Покровськом: подробиці від ОСГВ "Хортиця" (відео)

За словами спікера угруповання Віктора Трегубова, українським бійцям вдалося потіснити противника і в інших населених пунктах, тому з обережністю можна говорити про певний перелом на Покровському напрямку.

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Українські військові внаслідок контрнаступальних дій звільнили село Піщане Донецької області, розташоване приблизно за п'ять кілометрів на південь від Покровська. Про це 16 лютого повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телеканала "Київ 24".

"Уже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь п'ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені зі ще деяких населених пунктів поруч", — повідомив Трегубов.

За словами Трегубова, під час низки контратак українських підрозділів російські війська були потиснені й в інших населених пунктах на цій ділянці фронту. Він зазначив, що ситуація залишається динамічною, але українські військові досягли певного перелому в бойових діях на Покровському напрямку.

"Схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна сказати, певний перелом все ж таки відбувся. Принаймні так можна вже сказати з посиланням на президента", — додав речник.

Трегубов також повідомив, що російські війська зазнали значних втрат. Їхні плани активних наступальних дій на цій ділянці були зірвані, а в деяких районах вони змушені були відступити.

Успіхи Сил оборони стали можливими завдяки ефективному застосуванню безпілотних літальних апаратів, а також злагодженій взаємодії різних підрозділів. Дрони виконують ключову роль як у розвідці, так і в завдаванні ударів по позиціях противника, підсумував представник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, про звільнення Піщаного стало відомо ще 13 лютого, проте офіційні джерела на той момент не підтверджували інформацію.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили про активізацію наступальних дій противника на Покровському напрямку. За даними військового керівництва, за минулу добу ЗС РФ завдали 33 авіаудари, використали 47 керованих авіаційних бомб і понад 500 дронів-камікадзе.