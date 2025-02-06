Экс-командира скандальной 155 бригады оставили под стражей: суд уменьшил размер залога Рюмшину

Суд отказался отпускать бывшего командира бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина на поруки народных депутатов, однако почти вдвое уменьшил размер залога.

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В четверг, 6 февраля, Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 19 марта бывшего командира 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина, которого подозревают в массовых случаях самовольного оставления части военнослужащими, которые проходили обучение во Франции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В то же время суд уменьшил подозреваемому размер залога с 90 до 50 млн гривен.

В зал суда пришла группа гражданских лиц, которые выражают поддержку Рюмшину и требуют для него боевого иммунитета.

Среди тех, кто выразил готовность взять экс-командира на поруки, — народный депутат Людмила Буймистер, которая ныне служит в Силах Обороны. Всего с соответствующей инициативой выступили трое народных избранников.

Скандал со 155 бригадой

12 декабря стало известно об увольнении Дмитрия Рюмшина, командир 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая тогда вернулась в Украину после обучения во Франции.

Журналист Юрий Бутусов сообщил о проблемах в формировании бригады, бойцы которой массово ушли в СЗЧ.

20 января ГБР и СБУ задержали Дмитрия Рюмшина. По данным следствия, он не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

22 января суд избрал экс-командиру 155 бригады меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

Напомним, 23 января главнокомандующий ВСУ заявил, что 155 бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности.

3 февраля в Сухопутных войсках отметили, что бригада "продолжает бить врага на фронте", и показали слаженную работу операторов Mavic и FPV, в результате которой прогулка двух оккупантов завершилась взрывоопасно.