"Слаженная работа": в ВСУ похвалили скандальную 155 бригаду, которая воюет на фронте (видео)

В Сухопутных войсках заверили, что бригада "продолжает бить врага на фронте". Ее бойцы сыграли в квача с двумя российскими оккупантами и одержали взрывную победу.

Related video

Командование показало работу 155 ОМБр им. Анны Киевской, которая попала в скандал из-за многочисленных случаев самовольного оставления части (СЗЧ). Об этом известно из публикации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

В ВСУ подчеркнули, что бригада "продолжает бить врага на фронте".

"Благодаря слаженной работе операторов Mavic и FPV прогулка двух оккупантов завершилась взрывообразно", — отметили в Сухопутных войсках.

На видео видно, как двое вооруженных лиц в военной форме стоят у забора. Впоследствии они начинают бежать с автоматами, но одного из них "догоняет" снаряд.

Другой оккупант вернулся, чтобы помочь сослуживцу, но поняв, что помощь ему уже не нужна, попытался убежать. Отстреливаясь в небо, он убежал от места гибели другого захватчика, но там все же получил и свою порцию взрывного заряда.

Напомним, военкор Андрей Цаплиенко информировал, что 155 отдельная механизированная бригада постепенно оправляется после кризиса с СЗЧ и становится угрозой для врага. По его словам, бойцы, которые ранее сбежали, пытаются вернуться, а новобранцы "хорошо освоили технику".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 января заявлял, что 155 ОМБр постепенно приобретает определенные боевые возможности. Он заверил, что командование сделало определенные выводы и учтет их при дальнейшей подготовке воинов.