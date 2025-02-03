"Злагоджена робота": у ЗСУ похвалили скандальну 155 бригаду, яка воює на фронті (відео)

У Сухопутних військах запевнили, що бригада "продовжує бити ворога на фронті". Її бійці зіграли у квача з двома російськими окупантами й здобули вибухову перемогу.

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Командування показало роботу 155 ОМБр ім. Анни Київської, яка потрапила у скандал через численні випадки самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це відомо з публікації пресслужби Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

У ЗСУ підкреслили, що бригада "продовжує бити ворога на фронті".

"Завдяки злагодженій роботі операторів Mavic та FPV прогулянка двох окупантів завершилася вибухово", — зауважили в Сухопутних військах.

На відео видно, як двоє озброєних осіб у військовій формі стоять біля паркану. Згодом вони починають бігти з автоматами, але одного з них "наздоганяє" снаряд.

Інший окупант повернувся, щоб допомогти співслужбовцю, але зрозумівши, що допомога йому вже не потрібна, спробував втекти. Відстрілюючись у небо, він втік від місця загибелі іншого загарбника, але там все ж отримав і свою порцію вибухового заряду.

Нагадаємо, військкор Андрій Цаплієнко інформував, що 155 окрема механізована бригада поступово оговтується після кризи з СЗЧ і стає загрозою для ворога. З його слів, бійці, які раніше втекли, намагаються повернутись, а новобранці "добре освоїли техніку".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 січня заявляв, що 155 ОМБр поступово набуває визначених бойових спроможностей. Він запевнив, що командування зробило певні висновки й врахує їх під час подальшої підготовки воїнів.