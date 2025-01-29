"Заблокувала просування": журналіст розповів про успіхи скандальної 155 ОМБр під Покровськом (відео)

Росіяни поширили в мережі фейк про нібито перевезення бійців "Анни Київської" на передову в кайданках. Андрій Цаплієнко вважає що активізація російських ІПСО свідчить про ефективність бригади.

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155-а окрема механізована бригада ЗСУ "Анна Київська" поступово оговтується після кризової ситуації з самовільними залишеннями частини та стає загрозою для росіян, каже воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст опублікував відео з Покровського напрямку (зони відповідальності 155-ї бригади), в якому розповів про нинішню ситуацію в "Анні Київській".

"Період кризи, на мою думку, закінчується. Люди, які пішли в СЗЧ, зараз намагаються повернутися. Кістяк бригади, мені здається, сформувався. Нові військові, які мобілізувалися, добре освоїли цю техніку. Це вчергове говорить про те, що кризи закінчуються, воювати треба далі. А командуванню дійсно треба зрозуміти, що головне — це не техніка, якою б досконалою вона не була, а люди — добре навчені, добре вмотивовані люди", — сказав Цаплієнко.

За його словами, про зміцнення бойової спроможності бригади свідчать спрямовані проти неї ворожі інформаційно-психологічні операції, такі як поширене в мережі фейкове відео, на якому нібито бійців "Анни Київської" везуть на позиції в кайданках.

Російські пропагандисти підхопили ролик та стверджували, що закутими в кайданки на передову везуть військових 155-ї ОМБР ЗСУ. Однак сам автор викладеного відео підтвердив, що на ньому насправді зафільмовано росіян зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

На поширеному російськими пропагандистами відео насправді зображені російські військові Фото: Скриншот

"Отримавши певну інформацію від наших розвідників, можу сказати, що "Анна Київська" стабілізувала ситуацію на своїй ділянці відповідальності в районі Покровська і на цей момент заблокувала просування ворога. Тож у бригаді ворожі спроби "качнути ситуацію" сприймають, як визнання її ефективності", — зазначив Андрій Цаплієнко.

Андрій Цаплієнк вважає російські фейки про 155 бригаду ознакою її ефективності Фото: Скриншот

Твердження про те, що на ролику везуть у кайданках на позиції бійців "Анни Київської", спростувала пресслужба бригади.

"Хоча відео приписують нашій бригаді, на ньому саме росіяни. Вкид підготовлений ворожими службами ІПСО та спрямований на дискредитацію командування 155-ї ОМБр. Ми знаємо, що надто сильно дошкуляємо ворогу на одному з найпекельніших напрямків", — прокоментували в 155-й ОМБр.

У 155-й ОМБр прокоментували маніпулятивне російське відео Фото: Скриншот

Скандал у 155 бригаді: що відомо

Бригада була сформована у 2024 році та проходила підготовку у Франції.

Журналіст Юрій Бутусов 1 січня 2025 року повідомив, що ДБР розслідує порушення формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" через численні СЗЧ та великі втрати техніки й особового складу під Покровськом.

2 січня радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що розслідування щодо елітної 155-ї бригади дійсно ведеться.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 січня прокоментував проблеми в бригаді "Анна Київська" і заявив про "проблемні питання, які необхідно вирішити".

8 січня в ДБР заявили про затримання командира однієї з рот 155 бригади за підозрою у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього бійців.

23 січня Сирський розповів про ситуацію у 155 бригаді та сказав, що вона поступово "набуває визначених бойових спроможностей".

24 січня в Державному бюро розслідувань заявили, що завдяки навчанням 155 бригади у Франції за кордон змогли виїхати громадяни, які раніше вже ухилялися від служби та були спіймані на спробах незаконно виїхати з України.