"Заблокировала продвижение": журналист рассказал об успехах скандальной 155 ОМБр под Покровском (видео)

Россияне распространили в сети фейк о якобы перевозке бойцов "Анны Киевской" на передовую в наручниках. Андрей Цаплиенко считает, что активизация российских ИПСО свидетельствует об эффективности бригады.

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155-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Анна Киевская" постепенно приходит в себя после кризисной ситуации с самовольными уходами части и становится угрозой для россиян, говорит военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Журналист опубликовал видео с Покровского направления (зоны ответственности 155-й бригады), в котором рассказал о нынешней ситуации в "Анне Киевской".

"Период кризиса, по моему мнению, заканчивается. Люди, которые ушли в СЗЧ, сейчас пытаются вернуться. Костяк бригады, мне кажется, сформировался. Новые военные, которые мобилизовались, хорошо освоили эту технику. Это в очередной раз говорит о том, что кризисы заканчиваются, воевать надо дальше. А командованию действительно надо понять, что главное — это не техника, какой бы совершенной она ни была, а люди — хорошо обученные, хорошо мотивированные люди", — сказал Цаплиенко.

По его словам, об укреплении боевой способности бригады свидетельствуют направленные против нее вражеские информационно-психологические операции, такие как распространенное в сети фейковое видео, на котором якобы бойцов "Анны Киевской" везут на позиции в наручниках.

Российские пропагандисты подхватили ролик и утверждали, что закованными в наручники на передовую везут военных 155-й ОМБР ВСУ. Однако сам автор выложенного видео подтвердил, что на нем на самом деле снято россиян из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

На распространенном российскими пропагандистами видео на самом деле изображены российские военные Фото: Скриншот

"Получив определенную информацию от наших разведчиков, могу сказать, что "Анна Киевская" стабилизировала ситуацию на своем участке ответственности в районе Покровска и на данный момент заблокировала продвижение врага. Поэтому в бригаде вражеские попытки "качнуть ситуацию" воспринимают, как признание ее эффективности", — отметил Андрей Цаплиенко.

Андрей Цаплиенко считает российские фейки о 155 бригаде признаком ее эффективности Фото: Скриншот

Утверждение о том, что на ролике везут в наручниках на позиции бойцов "Анны Киевской", опровергла пресс-служба бригады.

"Хотя видео приписывают нашей бригаде, на нем именно россияне. Вброс подготовлен вражескими службами ИПСО и направлен на дискредитацию командования 155-й ОМБр. Мы знаем, что слишком сильно донимаем врага на одном из самых адских направлений", — прокомментировали в 155-й ОМБр.

В 155-й ОМБр прокомментировали манипулятивное российское видео Фото: Скриншот

Скандал в 155 бригаде: что известно

Бригада была сформирована в 2024 году и проходила подготовку во Франции.

Журналист Юрий Бутусов 1 января 2025 года сообщил, что ГБР расследует нарушения формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" из-за многочисленных СЗЧ и больших потерь техники и личного состава под Покровском.

2 января советник по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян подтвердила, что расследование в отношении элитной 155-й бригады действительно ведется.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский 5 января прокомментировал проблемы в бригаде "Анна Киевская" и заявил о "проблемных вопросах, которые необходимо решить".

8 января в ГБР заявили о задержании командира одной из рот 155 бригады по подозрению в самовольном оставлении части и подстрекательстве к этому бойцов.

23 января Сырский рассказал о ситуации в 155 бригаде и сказал, что она постепенно "приобретает определенные боевые возможности".

24 января в Государственном бюро расследований заявили, что благодаря учениям 155 бригады во Франции за границу смогли выехать граждане, которые ранее уже уклонялись от службы и были пойманы на попытках незаконно выехать из Украины.