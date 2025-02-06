Екскомандира скандальної 155 бригади залишили під вартою: суд зменшив розмір застави Рюмшину

Суд відмовився відпускати колишнього командира бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина на поруки народних депутатів, однак майже вдвічі зменшив розмір застави.

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У четвер, 6 лютого, Київський апеляційний суд залишив під вартою до 19 березня колишнього командира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина, якого підозрюють у масових випадках самовільного залишення частини військовослужбовцями, які проходили навчання у Франції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Водночас суд зменшив підозрюваному розмір застави з 90 до 50 млн гривень.

До зали суду прийшла група цивільних осіб, які висловлюють підтримку Рюмшину та вимагають для нього бойового імунітету.

Серед тих, хто висловив готовність взяти екскомандира на поруки, — народний депутат Людмила Буймістер, яка нині служить у Силах Оборони. Загалом із відповідною ініціативою виступили троє народних обранців.

Скандал зі 155 бригадою

12 грудня стало відомо про звільненення Дмитра Рюмшина, командир 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка тоді повернулася в Україну після навчання у Франції.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив про проблеми у формуванні бригади, бійці якої масово пішли у СЗЧ.

20 січня ДБР і СБУ затримали Дмитра Рюмшина. За даними слідства, він не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями. Сам підозрюваний свою провину заперечує.

22 січня суд обрав екскомандиру 155 бригади запобіжний захід із можливістю внесення застави у розмірі 90 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 січня головнокомандувач ЗСУ заявив, що 155 бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей.

3 лютого у Сухопутних військах зазначили, що бригада "продовжує бити ворога на фронті", і показали злагоджену роботу операторів Mavic та FPV, в результаті якої прогулянка двох окупантів завершилася вибухово.