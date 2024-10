Дело Пи Дидди: о каких преступлениях рэпер откровенно рассказал в текстах своих треков

Арестованный рэпер Пафф Дэдди, которого обвиняют во многих правонарушениях, в текстах своих треков сам рассказывал о множестве преступлений: принуждении к сексу при помощи оружия, транспортировке наркотиков, принуждение женщин к их употреблению и многое другое похлеще.

Обвинения против американского рэпера и продюсера Паффа Дэдди растут, как снежный ком. Полиция арестовала его в Нью-Йорке в конце сентября 2024 года — и с тех пор шум вокруг дела Пафф Дэдди не стихает. Суть обвинений сводится к тому, что бизнес-империя Diddy помогала рэперу совершать преступления на протяжении десятков лет — это торговля людьми в целях секс-эксплуатации, секс-насилие над детьми обоих полов, заказные убийства, похищения и изнасилования женщин. Шон Комбс (настоящее имя рэпера) записывал на видео и шантажировал жертв. Фокус исследовал факты его биографии и изучил тексты его композиций с точки зрения упоминания в них преступлений. Нас ждало немало открытий: ведь такого рода артисты даже кичились криминалом в своих треках.

Почему? Рэп в 1994–1998 годах, когда вдруг стал мэйнстримом, представлял собой довольно любопытный жанр. В США он превратился в бренд, благодаря именно криминальным рэперам, реально связанным с бандами, наркоторговлей и секс-преступлениями. Об этом ребятки сами искренне пели. Музыки в их треках было маловато или она была заимствована (они покупали фрагменты чужих композиций – семплы). Но публика этим поющим уголовникам верила и активно раскупала записи как криминально-документальные триллеры — ведь половину этих рэп-звезд 1990-х действительно убили в разборках. Расстреляли в упор из автомобилей двух главных рэперов того времени: звезду Западного побережья Тупака Шакура (1971–1996) и его врага-конкурента, звезду Восточного побережья — Бигги (1972–1997). Рэпу можно было дать то же определение, что и шансону — это музыка вокруг слов. Поэтому неслучайно на территории СНГ параллельно в середине 1990-х расцвел жанр блатного шансона, где главной звездой был Михаил Круг (1962–2002), которого тоже застрелили рецидивисты.

Пафф Дэдди был врагом Шакура — его с самого начала обвиняли в том, что он заказал Тупака, однако сегодня все чаще Дэдди обвиняют и в смерти его друга — Бигги. Что именно этот серый кардинал от рэпа больше всего нагрелся на смерти собрата по жанру.

Пафф Дэдди: вехи биографии

Сам Пафф Дэдди исполняет крайне средний рэперок. Продюсер и бизнесмен он куда более значительный: в 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд.

Мама — модель, папа — силовик, который стал помощником наркобарона и был застрелен. Так что Шону Комбсу было с кого брать пример. Он глубоко усвоил принцип: "Предать — это не предать, это — предвидеть".

В 1990-е ганста-рэп брал своим, как сейчас принято говорить, сторителлингом — изложением интересных историй. Что такого рассказывал в своих треках "Пыхтящий Папа"?

Начнем с самой известной композиции Пафф Дэдди.

Puff Daddy (feat. Faith Evans & 112) — I'll Be Missing You, 1997

Я буду скучать по тебе — второй сингл Puff Daddy с его дебютного альбома No Way Out, выпущенного на лейбле Bad Boy Records.

Текст:

"Кажется, еще вчера мы зажигали.

А еще раньше слонялись по кварталу в поиске денег.

Подростки с дурной репутацией, которые узнали,

Что жизнь не всегда такая, какой кажется.

Каждую ночь, когда я молюсь, каждый шаг, который делаю,

Мы скучаем по тебе, Биг, … и так будет всегда".

В песне ничего криминального нет, кроме признания, что ее герои — парни с дурной репутацией. Эта лирическая вещица — дань памяти Дэдди убитому другу — Бигги.

Все ее знают, но благодаря узнаваемому семплу из суперхита Стинга "Every Breath You Take" (1983). Вы будете смеяться, но даже текст про своего товарища тоже не Дэдди написал: он сочинен рэпером Sauce Money. То есть самая популярная вещь Паффа Дидди написана не им: ни музыка, ни слова.

Посвящена она, понятно, The Notorious B.I.G. — самому известному рэперу Восточного побережья, принимавшему непосредственное участие в войне против рэперов Западного. Погиб он так: имеется подробное описание.

9 марта 1997 в 00:45 машина с Паффом проскочила на желтый свет светофора, а автомобиль с Бигги остановился на красный на углу Фэрфакс-авеню и бульвара Уилшир в Лос-Анджелесе. Спортивный Chevrolet Impala поравнялся с автомобилем Бигги. Затем водитель Impala — афроамериканец в синем костюме и галстуке-бабочке опустил свое стекло и выстрелил 6 раз из полуавтоматического пистолета. Четыре пули из шести достигли цели — Бигги был убит на месте. Ему было всего 24 года.

Бросается подозрительная деталь, что нападение происходит сразу после отъезда авто Дэдди. Зачем киллеру ждать?

Тема отношений Дэдди и Бигги отражается в следующем треке. Это популярная песенка Паффа уже о конкретных криминальных делишках. Причем она исполнена Дэдди в 1998 году вместе с Бигги. Как, ведь последний уже погиб? Но каких чудес не бывает в звукозаписывающей индустрии.

Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes — Victory, 31 марта 1998

Победа

Verse 1: Puff Daddy

"Солнце не будет светить вечно.

Но пока оно не зашло, мы с тем же успехом могли бы светить вместе.

P Diddy и Семья. Ты знаешь, кто может лучше?

BIG, ты знаешь, что слишком крут для них.

Я победил, потому что слишком умен.

Пока кто-то клевещет, ты сгребаешь куш".

[Verse 2: Notorious B.I.G.]

"У Комиссии ты выпрашиваешь лицензию на убийство.

Он ненавидит меня. Он был со своей тронутой девушкой.

Ты слышал о нас, об убийцах, о подозрительных личностях.

В последнее время я был тише воды, ниже травы. Я на плохом счету у федеральных служб.

Сын Сатаны. Говорят, мои методы расправы ужасны.

Пока ты в замешательстве, я в доме твоей мамаши —

Заклеиваю ей рот скотчем.

В моих руках и у меня за поясом пистолет.

Действуй, вооружайся, я скор на расправу".

Припев (поют дуэтом):

"У нас тут полный п*дец творится, как ни крути…

Где, бл*дь, мои с*чки?

[Verse 3: Puff Daddy]

"Выложи деньги на стол и пересчитай.

Разбери, раздели и расплывись в улыбке.

Увидимся, чувак. Я собираюсь затаиться на время в укрытии.

Там есть кровать, заваленная деньгами. Усядусь на них зад**цей…

Сентиментальный убийца. В банде все организовано

В Семью вооружение поступает по всем каналам".

[Verse 4: Notorious B.I.G.]

"У нас есть травка, непромокаемые плащи, кастеты и прожектора,

Две отопительных системы в двухместных самолетах, с двумя богатыми пассажирами.

Сеньориты, целуйте нам перстни при встрече.

P. Diddy главный в городе. Он не знает жалости.

Мэтти оборвала связи с поставщиками кокаина.

Никакого уважения. Пальба до тех пор, пока от вас мокрого места не останется.

Вы кричите, я оставляю конкурентов позади.

Еще один день в жизни Комиссии".

Все очень откровенно. Комиссия, кто не понял, — управляющее звено мафии.

В тексте идет речь о пытках, признание в убийстве, торговле наркотиками, попытке договорится с мафией на убийство конкурента, торговле оружием, насильственной расправе, накоплении средств преступным путем.

Почему Бигги поет дуэтом с Дэдди после своей гибели? Пафф использовал в своем треке куплеты, записанные тем за день до убийства — ведь записи Бигги принадлежали студии Паффа Bad Boy Records. Однако если он же заказал Бигги, то по-другому воспринимаются спетые Дэдди строчки: "Я победил, потому что слишком умен. Пока кто-то клевещет, ты сгребаешь куш". Мы не знаем, когда он это сочинил. Возможно, после убийства Бигги.

Кто клевещет? Немало выложено в сети свидетельств: почему Дэдди выгодна смерть Бигги. Главная причина: потому что 24-летний рэпер хотел уйти со студии Дэдди, считая, что своим мегауспехом перерос Bad Boy Records. Об этом говорят бывшие телохранители Дэдди. Об этом говорит мать Бигги. Никакого более крупного артиста на лейбле с тех пор не появилось (и в прямом и в переносном смысле — Бигги был грузным мужчиной). Бигги, судя по свидетельствам, хотел заключить сделку "мимо кассы" Комбса на сумму порядка $62 млн на несколько альбомов. Смотрите видео, где подробно рассказывается про этот инцидент. Мать Бигги с горькой иронией заявляет, что Комбс купил ее девятнадцатилетнего сына за $25 тыс. Но потом гораздо больше заработал на нем, чем сам Бигги. Поэтому она не доверяет Дэдди, а БИГ считал себя обделенным.

Следующий "криминалосодержащий" трек "Папы".

Puff Diddy feat. Nicole — Come to Me, 2006

Иди ко мне

"Чего ты хочешь, приказывай.

Из-за трат на наркотики.

Мне не хватает наличных —

я спустил на них целое состояние.

Где ты, девочка?

Я собираюсь заставить тебя полюбить меня.

Знаешь, мне не хватает чего-то, я возвращаюсь,

Туда где впервые встретил тебя. Заряжаю пистолет

Палец так и зудит нажать на курок.

Я собираюсь заставить тебя полюбить меня".

В тексте, помимо употребления наркотиков, очевидное принуждение к сексу под угрозой расправы при помощи оружия.

И последний разбираемый рэпец.

Puff Daddy feat. Rick Ross, French Montana — Big Homie, 2014

Большой братишка

"Я завоевываю новую телку, она зажигала,

На ее киске ценник, там указано — сотня.

Мой посыльный зовет меня "сэр Комбс".

Мои телки получили самого реального н*ггера, она мое отражение.

Я заставляю свою телку перевозить дурь, это моя профессия,

Она глотает дурь …"

Здесь: признание в перевозке наркотиков, принуждение к транспортировке наркотиков и принуждение к их употреблению — последнего в обвинениях против Комбса — выше крыши. И что даже в детский крем, найденный сейчас в его доме в огромных количествах, добавлялись запрещенные вещества, чтобы после втирания жертва теряла над собой контроль.

В клипе Дэдди рассказывает, какой он страшно крутой Большой Брат, щеголяя в рыжей лисьей шубе. По-видимому, все это уже поднадоело публике, потому что у видео всего 117 тыс. просмотров — что для его уровня почти ничего.

Понятно, если такой человек в чем и искал удовлетворение, то это было не творчество.

Секс-преступления Дэдди происходили во время или после так называемых его "белых вечеринок". На сегодня общее количество официальных жертв продюсера — 120 человек, половина из которых мужчины, половина — женщины, — сообщает BBC. (Неофициально адвокаты собрали уже потенциальные обвинения-жалобы у 3 тыс. человек.) 25 жертв утверждают, что время насильственных действий со стороны продюсера они были несовершеннолетними. Обвинения касаются периода с 1991 года по 2024. Инциденты происходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами. По совокупности статей Дэдди грозит пожизненный срок.

Известно, что семья Тупака Шакура возобновляет расследование предполагаемой связи между смертью артиста и магнатом Diddy. Возможно, не за горами подобное расследование обстоятельств убийства Бигги — со стороны его семьи. Оба преступления были совершены одинаково: на перекрестке под светофором подъезжала весьма заметная машина, откуда, не скрываясь, были произведены киллерами выстрелы. Оба дела официально нераскрыты, спустя почти 30 лет с момента совершения. Оно и понятно: с состоянием в $1 млрд можно тщательно заметать следы. Но почему сейчас на Дэдди посыпались десятки обвинений?

Возможно, масса его преступлений достигла критической отметки, а, возможно, он перешел дорогу кому-то более влиятельному, у которого тоже хватает связей и средств. Пока Пафф Дэдди со своими адвокатами отметает все обвинения.

Если вы думаете, что Шон Комбс — самый ужасный человек в рэпе, то это только значит, что вы ничего не слышали о Шуге Найте, которого точно так же, например, обвиняли в убийстве Тупака Шакура. Почитайте в Википедии славную биографию Найта и вера в человечество в вас сильно пошатнется. Сегодня он отбывает 28-летний срок.

Что касается Паффа Дэдди — пока ему удавалось избегать уголовной ответственности. И еще разница между этими продюсерами в том, что Найт был яростным верзилой, а Дэдди — достаточно обходителен, чем привлек к своим "белым вечеринкам" первый ряд как звезд Голливуда, так и крупных политиков. Поэтому-то и скандал вокруг Комбса в разы резонанснее — Найт давно стал банкротом, а Дэдди находился до недавнего времени наверху американской социальной лестницы.