"Путин гордится": конгрессвумен Спартц предложила Украине уступить территории

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц не верит в то, что Украина может надеяться на возвращение территорий, оккупированных Российской Федерацией. При этом представительница Республиканской партии признает героизм украинских военных и не доверяет главе Кремля Владимиру Путину. Когда политик озвучивала свою позицию перед избирателями, то столкнулась с освистыванием и критикой.

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О позиции Виктории Спартц и о деталях ее тура по Америке рассказало издание The Telegraph.

Издание сообщило, что Виктория Спартц не прислушалась к советам политического руководства Республиканской партии и во время встречи с избирателями высказалась относительно текущей ситуации в мире. Одно из выступлений состоялось 29 марта, а перед ним конгрессвумен дала короткое интервью The Telegraph. Среди прочего, политик высказала мнение, что Украине стоит отказаться от территорий, оккупированных РФ, поскольку украинцы явно не в выигрышной позиции на войне.

"Я просто не вижу, как Украина может быть в позиции, чтобы требовать сохранить эти территории. Если бы они выигрывали войну — это было бы совсем другое дело", — привели журналисты слова Спартц.

Кроме того, политик высказала предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского, которого ожидают "непростые решения". Также она раскритиковала решение предыдущего президента США Джо Байдена, который, по ее мнению, оказывал помощь слишком медленно.

"Как я сказала два года назад, лучше всего — это выигрывать войны как можно быстрее. Сколько времени это займет, обычно это не очень хорошо заканчивается для демократий", — заявила Спартц.

Виктория Спартц — детали выступления

В статье привели публикацию из соцсети X (Twitter), в которой журналистка Даниэла Диаз вела текстовую трансляцию встречи Спартц с избирателями. После серии замечаний и вопросов республиканка объяснила, что не голосует за выделение средств для своей бывшей родины из-за коррумпированности правительства. Также она упомянула о сложной ситуации в окопах, о том, что "Путин — головная боль", и что для нее на первом месте находятся американцы.

"Путин сейчас очень гордится вами", — такими словами оценили заявления Спартц американцы, написала Диаз.

Виктория Спартц — выступление конгрессвумен перед избирателями 29 марта Фото: Скриншот

Кто такая Виктория Спартц

Виктории Спартц — конгрессвумен, которая родилась в Украине и более 20 лет живет в США. В 2000 году она получила американское гражданство, начала работать бухгалтером и делать карьеру в офисе генерального прокурора Индианы. В 2017 году Спартц стала сенатором от Индианы, в 2021 ее избрали в Конгресс США. Фокус писал о заявлениях Виктории Спартц, которая побывала в Украине во время первых месяцев вторжения РФ. В апреле она посетила семейный дом, разрушенный ракетой ВС РФ, написало издание The New York Times. При этом она раскритиковала действия Зеленского и Байдена, которые действовали слишком медленно. Впрочем, уже в апреле 2024 года республиканка высказалась против предоставления Украине помощи: в то время Палата представителей блокировала пакет шесть месяцев. В июне того же года против нее начали расследование, поскольку работники жаловались на"ярость и токсичность" конгрессвумен.

Напоминаем, 5 апреля в США начались массовые протесты против политики действующего президента, лидера Республиканской партии Дональд Трампа.