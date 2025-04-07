"Путін пишається": конгресвумен Спартц запропонувала Україні поступитись територіями

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц не вірить у те, що Україна може сподіватись на повернення територій, окупованих Російською Федерацією. При цьому представниця Республіканської партії визнає героїзм українських військових та не довіряє очільнику Кремля Володимиру Путіну. Коли політикиня озвучувала свою позицію перед виборцями, то зіштовхнулась з освистуванням та критикою.

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Про позицію Вікторії Спартц та про деталі її туру Америкою розповіло видання The Telegraph.

Видання повідомило, що Вікторія Спартц не дослухалась до порад політичного керівництва Республіканської партії та під час зустрічі з виборцями висловилась щодо поточної ситуації у світі. Один з виступів відбувся 29 березня, а перед ним конгресвумен дала коротке інтерв'ю The Telegraph. Серед іншого, політикиня висловила думку, що Україні варто відмовитись від територій, окупованих РФ, скільки українці явно не у виграшній позиції на війні.

"Я просто не бачу, як Україна може бути в позиції, щоб вимагати зберегти ці території. Якби вони вигравали війну — це була б зовсім інша справа", — навели журналісти слова Спартц.

Крім того, політикиня висловила попередження для президента України Володимира Зеленського, якого очікують "непрості рішення". Також вона розкритикувала рішення попереднього президента США Джо Байдена, який, на її думку, надавав допомогу надто повільно.

"Як я сказала два роки тому, найкраще — це вигравати війни якнайшвидше. Скільки часу це займе, зазвичай це не дуже добре закінчується для демократій", — заявила Спартц.

Вікторія Спартц — деталі виступу

У статті навели публікацію з соцмережі X (Twitter), у якій журналістка Даніела Діаз вела текстову трансляцію зустрічі Спартц з виборцями. Після серії зауважень та питань республіканка пояснила, що не голосує за виділення коштів для своєї колишньої батьківщини через корумпованість уряду. Також вона згадала про складну ситуацію в окопах, про те, що "Путін — головний біль", і що для неї на першому місці перебувають американці.

"Путін зараз дуже пишається вами", — такими словами оцінили заяви Спартц американці, написала Діаз.

Вікторія Спартц - виступ конгресвумен перед виборцями 29 березня Фото: Скриншот

Хто така Вікторія Спартц

Вікторії Спартц — конгресвумен, яка народилась в Україні й понад 20 років живе у США. У 2000 році вона отримала американське громадянство, почала працювати бухгалтером і робити кар'єру в офісі генерального прокурора Індіани. У 2017 році Спартц стала сенаторкою від Індіани, у 2021 її обрали до Конгресу США. Фокус писав про заяви Вікторії Спартц, яка побувала в Україні під час перших місяців вторгнення РФ. У квітні вона відвідала родинний будинок, зруйнований ракетою ЗС РФ, написало видання The New York Times. При цьому вона розкритикувала дії Зеленського і Байдена, які діяли надто повільно. Втім, вже у квітні 2024 року республіканка висловилась проти надання Україні допомоги: на той час Палат представників блокувала пакет шість місяців. У червні того ж року проти неї почали розслідування, оскільки працівники скаржились на "лють та токсичність" конгресвумен.

Нагадуємо, 5 квітня у США почались масові протести проти політики чинного президента, лідера Республіканської партії Дональд Трампа.