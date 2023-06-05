Принц Гарри и Меган Маркл не собираются молчать, — источник

Несмотря на заявления об "информационной тишине" от королевских супругов, они не планируют уходить из медийного поля.

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Принцу Гарри и Меган Маркл еще есть что сказать, несмотря на заявления о планах королевской пары "замолчать". Об этом пишет Fox News.

Слухи о том, что скандальные заявления герцогов Сассекских будут на паузе, были преувеличены, по словам одного из представителей королевской семьи Великобритании.

Ведущая подкаста "To Di For Daily" Кинси Шофилд заявила, что "исследование прошлого Гарри еще и близко не завершено" — только через день после того, как было сообщено, что герцог и герцогиня перестанут участвовать в скандальных интервью и распространять шокирующие истории.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Archwell

Женщина отметила, что источник недавно сообщил ей, что 38-летний сын короля Чарльза ІІІ планирует снять документальный фильм о своей маме, покойной принцессе Диане.

""Нет ничего что сказать" — это фактически неточная декларация", — сказала Шофилд, ссылаясь на сообщение, в котором утверждалось, что пара прекратит свой "марафон признаний".

"Сам принц Гарри сказал Telegraph, что он скрывал разоблачение в "Spare", чтобы защитить своего отца [короля Чарльза] и брата [принца Уильяма]", — добавила она.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

Напомним, Меган Маркл ходит на вечеринки без принца Гарри.

Также Фокус писал о планах герцогини Йоркской Сары Фергюсон запустить подкаст, в котором она будет сплетничать с подругой.