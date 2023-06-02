Меган Маркл оставляет принца Гарри дома, посещая вечеринки, — источник

Герцогиня Сассекская пользуется королевским титулом и заводит знакомства с влиятельными людьми.

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Меган Маркл оставляет принца Гарри дома, ходя на вечеринки. Об этом сообщила журналистка Патронелла Уаятт в Twitter.

Британская журналистка написала, что герцогиня Сассекская оставила принца Гарри "дома" в Монтесито, штат Калифорния, чтобы сходить на вечеринку без него.

"Мои друзья, живущие рядом с Гарри и Меган, постоянно сталкиваются с Меган на вечеринках в эти дни", — написала в мае 2023 года Петронелла.

"Удивительно, но она склонна оставлять Гарри дома", — продолжила она.

Во втором твите Петронелла добавила: "Мег стала приятелем с кем-то из очень известной американской семьи, чье состояние превосходит состояние Виндзоров".

Журналистка также высмеяла 41-летнюю Маркл за то, что она получила награду "Женщины видения", написав: "Ее рейтинг может превзойти Эйнштейна и Нельсона Манделу".

Затем она спросила: "Почему Меган вообще такая женщина, которая видит? Тоннельное видение было бы лучшим описанием".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Отметим, что в последние недели принц Гарри часто посещал Европу, ведь в мае 2023 была коронация его отца Чарльза ІІІ и развитие судебных процессов.

Напомним, как Меган Маркл выпрашивает место на вечеринках в США, пользуясь своим королевским титулом.

Также Фокус писал о планах принца Гарри и Меган Маркл на время уйти с медийного поля.