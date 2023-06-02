Меган Маркл залишає принца Гаррі вдома, відвідуючи вечірки, — джерело

Герцогиня Сассекська користується королівським титулом та заводить знайомства з впливовими людьми.

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Меган Маркл залишає принца Гаррі вдома, ходячи на вечірки. Про це повідомила журналістка Патронелла Ваятт у Twitter.

Британська журналістка написала, що герцогиня Сассекська залишила принца Гаррі "вдома" в Монтесіто, штат Каліфорнія, щоб сходити на вечірку без нього.

"Мої друзі, які живуть поруч з Гаррі та Меган, постійно стикаються з Меган на вечірках у ці дні", — написала у травні 2023 Петронелла.

"Дивно, але вона схильна залишати Гаррі вдома".

У другому твіті Петронелла додала: "Мег стала приятелем з кимось із дуже відомої американської родини, чиї статки перевершують статки Віндзорів".

Журналістка також висміяла 41-річну Маркл за те, що вона отримала нагороду "Жінки бачення", написавши: "Її рейтинг може перевершити Ейнштейна та Нельсона Манделу".

Потім вона запитала: "Чому Меган взагалі така жінка, яка бачить? Тунельне бачення було б кращим описом".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Зазначимо, що останніми тижнями принц Гаррі часто відвідував Європу, адже у травні була коронація його батька Чарльза ІІІ та розвиток судових процесів.

Нагадаємо, як Меган Маркл випрошує місце на вечірках у США, користуючись своїм королівським титулом.

Також Фокус писав про плани принца Гаррі та Меган Маркл на певний час піти з медійного поля.