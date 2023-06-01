В Голливуде рассказали, как Меган Маркл выпрашивает места на тусовках со знаменитостями

Меган щеголяет своим статусом герцогини, на который в США смотрят все более равнодушно.

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Принц Гарри и Меган Маркл надоели своими откровениями не только британцам, которые не могут простить им нападок на королевскую семью, но и американским знаменитостям. В погоне за связями и славой в Голливуде пара постепенно становится объектом насмешек среди своих соседей, пишет The Sun.

Так, по словам очевидцев, Меган Маркл все чаще ходит на вечеринки одна, оставляя супруга дома.

"Мои друзья, которые живут рядом с ними, всегда сталкиваются с Меган на вечеринках в эти дни. Она склонна оставлять Гарри дома", – пишет светская журналистка Петронелла Вятт.

Голливудский ведущий Тим Диллон пошел еще дальше и назвал Сассексов "звездами реалити-шоу низкого уровня", а Меган раскритиковал за то, что она "пытается получить места", подлизываясь к звездам.

"Все, чего они хотят, – это тусоваться со знаменитостями. Прошлой ночью я был на вечеринке, разговаривал с кем-то об этих людях, и это постоянно с ними. Она [Меган] переписывалась с человеком, с которым я был там. Дело в том, что они просто не остановят этих двоих. Они похожи на низкопробных звезд реалити-шоу, пытающихся привязаться к чему угодно. Я буквально на вечеринке, и они показывают мне тексты этой женщины, умоляющей людей "потусоваться", она пытается получить места", – отметил Тим. Он добавил, что эта уловка "не работает" и что большинство людей "хорошо смеются над ней", назвав всю ситуацию "грустной".

"Многие на этой вечеринке говорили, что мы ей отвечаем, она герцогиня, но с нас хватит", – резюмировал Диллон.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган собираются прекратить снимать сериалы и мемуары Netflix, порочащие королевскую семью, после огромной негативной реакции на проекты.

Напомним, Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл настаивают, что история об их преследовании "не была преувеличена".