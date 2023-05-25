Принц Гарри и Меган Маркл настаивают, что история об их преследовании "не была преувеличена"

Реакцию публики герцоги Сассекские считают оскорбительной.

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Принц Гарри и Меган Маркл "шокированы" реакцией на их "почти катастрофическую" автомобильную погоню в Нью-Йорке на прошлой неделе, сообщает Us Weekly.

"Они настаивают на том, что их рассказ об автомобильной погоне не был преувеличен, и когда люди говорят иначе, это очень обидно и ненормально", — отметил инсайдер.

Представитель герцога и герцогини Сассекских утверждает, что после того, как супруга принца Гарри была награждена на церемонии Women of Vision Awards 16 мая, они вместе с матерью актрисы Дорией Регланд были преследованы навязчивыми папарацци вокруг Манхэттена.

"Минувшей ночью герцог и герцогиня Сассекские и госпожа Регланд были вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню из-за группы очень агрессивных папарацци", — сказал тогда представитель пары.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

"Эта неустанная погоня, которая длилась более двух часов, привела к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух полицейских Нью-Йорка".

"Хотя быть публичным лицом связано с определенным интересом со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности", — добавил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Сассекские одним поступком могли обезопасить себя от инцидента в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о слухах по поводу гостиничного номера, который принц Гарри "снимает, чтобы убежать от Меган Маркл".