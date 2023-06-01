Принц Гарри и Меган Маркл внезапно решили замолчать

По словам источников, паре "больше нечего сказать".

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Герцоги Сассекские прекратят снимать шоу с Netflix, показывающие закулисную жизнь королевской семьи и выдавать новые мемуары, поскольку столкнулись с волной негативной реакции, пишет The Sun. Журналисты уверяют, что теперь британские аристократы могут вздохнуть с облегчением, поскольку у Гарри и Меган исчерпали материал для новых проектов.

"Этот период их жизни закончился — им больше нечего сказать", – отметил один из инсайдеров.

Впервые после "Мэгзита" Гарри и Меган набросились на королевскую семью в марте 2021 года, обвинив родственников в расизме, неоказании психологической поддержки и множестве других грехов. Затем последовали мемуары принца Гарри "Запасной", а также плохо принятый сериал от Netflix "Гарри и Меган".

Пара, которая все время говорила о том, что не хочет публичности, превратилась в объект насмешек из-за своего желания заработать как можно больше на продаже историй из жизни королевской семьи. Еще совсем недавно ходили слухи о том, что Сассексы планируют снять полнометражный фильм о своей тяжелой жизни во дворце.

Кроме того супруги подверглись критике за заявления о "почти катастрофической" автомобильной погоне с папарацци в Нью-Йорке, которую позже свидетели и полиция преуменьшили.

Как сообщает издание, Меган подписала контракт с голливудским агентством талантов WME, чтобы исследовать новый карьерный путь. Вполне вероятно, что фирма с большим опытом посоветовала ей не делиться каждым моментом своей жизни и жизни Гарри с телезрителями.

Источник рассказал, что период Netflix и мемуаров был их "эпохой видимости" и что они надеялись, что 2023 год станет "годом примирения" с королевской семьей.

Поговаривают, что у Меган и Гарри сейчас разные интересы. Принц сосредоточится подготовке к "Играм непокоренных", которые состоятся в Германии через четыре месяца, а Меган регулярно видят на вечеринках в Лос-Анджелесе, причем без Гарри.

"Все, чего они хотят, — это тусоваться со знаменитостями. Прошлой ночью я был на вечеринке, разговаривал с кем-то об этих людях, и это постоянно с ними. Она (Меган) переписывалась с человеком, с которым я был там. Дело в том, что они просто не остановят этих двоих. Они похожи на низкосортных звезд реалити-шоу, пытающихся привязаться к чему угодно. Я буквально на вечеринке, и они показывают мне тексты этой женщины, умоляющей людей "потусоваться", она пытается получить места. Грустно. Многое из этого не работает", – рассказал голливудский телеведущий Тим Диллон.

В свою очередь королевский комментатор Ричард Фитцуильямс заявил MailOnline, что он не верит заявлениям о том, что паре "нечего сказать", и та прекратит свои нападки.

Он уверен, что сохраняется "огромный" международный интерес к деятельности Гарри и Меган. Фитцуильямс добавил, что Сассексы "специализируются на неожиданностях", "имеют что сказать" и будут думать, как то, что они делают, "поможет их бренду".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри потерпел новое поражение в Великобритании.