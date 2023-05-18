Сара Фергюсон запускает подкаст, в котором собирается "сплетничать"

Бывшая супруга принца Эндрю обсудит "горячие темы" со своей подругой.

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Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон объявила, что она и ее близкая подруга, предприниматель Сара Джейн Томсон, запускают подкаст под названием "Чайные разговоры с герцогиней и Сарой".

"Пора разлить чай (spill the tea — сплетничать, — ред.)", — написала герцогиня Йоркская и бывшая жена скандального принца Эндрю в своем Instagram.

Томпсон также дала представление о том, что слушатели могут ожидать от нового проекта.

"Мы разольем чай, поговорим о наших неделях, а иногда даже установим рекорд!" – написала она в своем аккаунте. "Это будет очень весело, и я не могу дождаться".

Согласно официальному описанию еженедельного подкаста, Фергюсон и Томпсон планируют обсудить "горячие темы" и к ним присоединятся специальные гости.

Сара Фергюсон

"Эти две замечательные подруги подойдут ко всему с заразительным энтузиазмом и здоровой дозой юмора", — говорится в нем.

В трейлере подкаста Томпсон добавила, что они с Фергюсон сосредоточатся на "взлетах и падениях повседневной жизни – вашей, нашей и всему, что есть в новостях".

За несколько часов до того, как объявить о запуске продукта, герцогиня Йоркская опубликовала фотографию, на которой она пьет из чашки.

"Чай подан", — подписала она дерзкую публикацию.

Сара Фергюсон и Сара Томсон

Напомним, Сара Фергюсон пришла на коронационный концерт Чарльза ІІІ в компании принца Эндрю.

Также Фокус писал о фото Сары Фергюсон с принцессами Беатрис и Евгенией после коронации Чарльза ІІІ.