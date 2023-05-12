Сара Фергюсон опубликовала первое фото с принцессами Евгенией и Беатрис после коронации Чарльза III
Герцогиня Йоркская не присутствовала на коронации, но зато ее посетили ее дочки и они сидели рядом с принцем Гарри.
Сара "Ферги" Фергюсон нарушила молчание после коронации, поделившись фотографией со своими дочерьми, принцессой Евгенией и принцессой Беатрис, перед концертом, который прошел в Виндзорском замке. Об этом пишет Hello Magazine.
Сара с дочками на концерте были в очаровательных нарядах. Беременная принцесса Евгения была в белом платье с черной отделкой, ее сестра – в бордовом платье, а герцогиня Йоркская появилась в черном закрытом френче с эффектным поясом и яркой юбкой.
В трогательной подписи герцогиня Йоркская написала: "В прошлые выходные на концерте Coronation с моими девочками. Мне так повезло, что меня пригласили и приняли участие в том, что было волшебным представлением. Это было большой честью и я очень благодарна".
Сара Фергюсон не присутствовала на самой церемонии, но все же поделилась посланием поддержки недавно коронованному королю Чарльзу. "Искренние поздравления Их Величествам королю и королеве", — написала Сара, опубликовав фото Чарльза и Камиллы в золотой карете.
В апреле стало известно, что Сара не была приглашена на коронацию, и во время продвижения своего нового романа "Распутные женщины" она рассказала о своих планах на этот большой день.
"Лично у меня будет небольшая чайная церемония, коронационный сэндвич с курицей и овсянка. И это сделает меня счастливой", — сказала она.
Сара также подтвердила, что она не расстроилась отсутствием приглашения.
"Я люблю смотреть такие мероприятия по телевидению, потому что вы слышите много интересного. Комментаторы всегда на высоте. К тому же, я развелась с принцем Эндрю, поэтому я ничего не жду. Вы не можете иметь и то, и другое, вы не можете развестись, а затем сказать: "Я хочу этого…", — философски отметила Ферги.
В итоге герцогиня Йоркская провела день коронации с пользой. Она поехала в ближайший от ее резиденции Royal Lodge в Виндзоре дом престарелых вместе с королевскими корги и устроила для клиентов дома милое чаепитие со специальным коронационным тортом и сэндвичами.
Напомним, на коронации принцессы Евгения и Беатрис были в эффектных образах и очень дорогих украшениях. Евгения появилась в роскошном колье стоимостью 130 000 фунтов стерлингов, а ее сестра – в серьгах-кольцах от бренда Garrard Blaze с розовыми сапфирами, рубеллитами и розовыми опалами.