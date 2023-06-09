Принц Гарри и Меган Маркл вызвали массовое увольнение сотрудников Spotify

Подкаст герцогини не оправдал финансовых ожиданий.

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Spotify сокращает еще 200 рабочих мест после того, как соглашение с принцем Гарри и Меганом Марклом не окупилось. Об этом пишет New York Post.

Шведская стриминговая платформа собирается сократить еще 200 рабочих мест после того, как широко разрекламированное аудиосоглашение с герцогами Сассекскими не принесло ожидаемой суммы денег.

Компания Spotify, которая, как сообщается, заплатила бывшей американской актрисе более 18 миллионов долларов за ее подкаст "Архетипы", запущенный прошлым летом, теперь вынуждена уволить значительное количество сотрудников.

Это будет второй раунд увольнений в Spotify после огромных инвестиций компании в индустрию подкастов. В январе 2023 было объявлено, что Spotify уволил около 6% из 6600 сотрудников.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В сообщении в блоге на потоковой платформе руководитель отдела подкастов Spotify Сахар Элхабаши написал: "Мы расширяем наши партнерские усилия с ведущими подкастерами со всего мира посредством индивидуального подхода, оптимизированного для каждого шоу и создателя".

"Однако для этого нужна адаптация… В результате мы приняли тяжелое, но необходимое решение осуществить стратегическую реорганизацию нашей группы и сократить нашу глобальную вертикаль подкастов и другие функции примерно на 200 человек или 2% рабочей силы Spotify".

Эти сокращения доказывают, что компания не добилась результатов, на которые надеялась на арене подкастов, несмотря на то, что потратила миллиарды долларов на размещение подкастов Маркл и Джо Рогана на своей платформе.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В 2021 году сообщалось, что герцоги Сассекские получили 25 миллионов долларов от Spotify.

Напомним, принц Гарри планировал рассказать Меган Маркл секретную информацию из суда.

Также Фокус писал о разочаровании тренера по этикету Меган Маркл ее поведением.