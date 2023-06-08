Принц Гарри пошутил, что расскажет Меган Маркл секретную информацию из суда

После выступления в суде герцог получил указание не разглашать конфиденциальное содержание судебного процесса.

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Принц Гарри сказал, что поделится сверхсекретными доказательствами своего иска против Mirror Group Newspaper со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми. Об этом пишет People.

Накануне герцог Сассекский явился в Высоком суде Лондона, чтобы свидетельствовать против британских таблоидов Daily Mirror, Sunday Mirror и Daily Express после того, как они якобы сломали его телефон в 2004 году.

После выступления королевский сын получил указание не разглашать конфиденциальное содержание судебного процесса, когда он возвращался домой в Калифорнию.

Однако герцог спросил, может ли он рассказать Меган Маркл, а также их детям, принцу Арчи и принцессе Лилибет, во время звонка FaceTime.

Принц Гарри Фото: Getty

Принц во время выступления в суде не сдержался в своих показаниях, где описал, как рос с нехваткой частной жизни и как его внимательно "изучали" в газетах.

"Таблоиды регулярно публиковали обо мне статьи, которые часто были ложными, но с отрывками правды, которые, по моему мнению, скорее всего были получены в результате перехвата голосовой почты и/или незаконного сбора информации", — утверждал внук покойной королевы Елизаветы II.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри ответил на слухи о своем "настоящем отце".

Также Фокус писал о причине, почему от принца Гарри ушла бывшая девушка, по его мнению.