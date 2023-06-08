Принц Гаррі пожартував, що розповість Меган Маркл секретну інформацію із суду

Після виступу в суді герцог отримав вказівку не розголошувати конфіденційний вміст судового процесу.

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Принц Гаррі сказав, що поділиться надсекретними доказами зі свого позову проти Mirror Group Newspaper зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми двома дітьми. Про це пише People.

У вівторок герцог Сассекський з'явився у Високому суді Лондона, щоб свідчити проти британських таблоїдів Daily Mirror, Sunday Mirror і Daily Express після того, як вони нібито зламали його телефон у 2004 році.

Після виступу королівський син отримав вказівку не розголошувати конфіденційний вміст судового процесу, коли він повертався додому в Каліфорнію.

Проте герцог запитав, чи може він розповісти Меган Маркл, а також їхнім дітям, принцу Арчі та принцесі Лілібет, під час дзвінка FaceTime.

Принц Гаррі Фото: Getty

Принц під час виступу в суді не стримався у своїх свідченнях, де описав, як ріс із браком приватного життя та як його пильно "вивчали" в газетах.

"Таблоїди регулярно публікували про мене статті, які часто були неправдивими, але з уривками правди, які, на мою думку, швидше за все були отримані в результаті перехоплення голосової пошти та/або незаконного збору інформації", — стверджував онук покійної королеви Єлизавети ІІ.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі відповів на чутки про свого "справжнього батька".

Також Фокус писав про причину, чому від принца Гаррі пішла колишня дівчина, на його думку.