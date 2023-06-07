Принц Гаррі відповів на чутки, що Джеймс Гʼюїтт його справжній батько

Герцог важко переживав звинувачення, нібито він не член королівської родини.

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Принц Гаррі відповів на чутки про те, що Джеймс Гʼюїтт є його справжнім батьком. Про це пише The New York Times.

У нових свідченнях у суді герцог Сассекський визнає, що давні чутки про те, що Джеймс Гʼюїтт є його справжнім батьком завдавали йому великого болю протягом багатьох років.

Син короля Чарльза ІІІ подав до суду на Mirror Group Newspaper Limited за нібито використання неетичних методів, таких як злом телефону, для отримання інформації про нього протягом багатьох років. Він розкритикував публікації групи в письмовій заяві, отриманій виданням, за поширення чуток про батьківство в кількох матеріалах.

"У той час, коли мені було 18 років і я втратив свою матір [принцесу Діану] лише шість років тому, такі історії здавалися мені дуже шкідливими та дуже реальними", — сказав Гаррі, посилаючись на статтю People під назвою "Змова про крадіжку ДНК Гаррі", опубліковану 15 грудня 2002 року.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Вони були образливими, підлими та жорстокими", – додав принц. "Я завжди сумнівався в мотивах цих історій. Чи газети прагнули посіяти сумніви у громадськості, щоб мене вигнали з королівської родини?"

Потім Гаррі звинуватив автора статті, Діна Розвелла, у тривалій історії використання "незаконних методів збору інформації" і заявив, що для цієї конкретної історії журналіст написав про "змову" з метою викрадення волосся герцога, щоб перевірити "батьківство".

Герцог стверджував, що Розвелл продовжив цю історію, нібито вже знаючи, що Джеймс Гʼюїтт не може бути його батьком через хронологію стосунків колишнього офіцера з принцесою Діаною.

Джеймс Гʼюїтт допомагає Україні Фото: Help4Ukraine

Нагадаємо, принц Гаррі в суді образив дворецького матері та британський уряд.

Також Фокус писав про допомогу Джеймса Гʼюїтта Україні під час війни.