Колишній коханець принцеси Діани приїхав до України допомагати постраждалим від війни з РФ

64-річний Джеймс Г'юїтт працює з фондом Help4Ukraine, організованим лордом Ніколасом Монсоном.

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Колишній коханий принцеси Діани, 64-річний майор Джеймс Г'юїтт приїхав до України, щоб допомогти людям, які постраждали від війни з Росією. Г'юїтт вже виконав одну місію і знову повернеться в Україну перед Різдвом. Про це пише Daily Mail.

Джеймс Г'юїтт працює з благодійною організацією Help4Ukraine, заснованою 67-річним письменником та активістом лордом Ніколасом Монсоном. Організація вивозить людей у безпечне місце, а також закуповує медикаменти та машини швидкої допомоги.

[ + – ] Джеймс Г'юїтт допомагає рятувати українців Фото: Help4Ukraine

"Джеймс Г'юїтт бере участь у справі не заради особистої слави, він робить хорошу роботу для спільного блага, і перед Різдвом знову приїде в Україну", — зазначив лорд Монсон.

Кожна місія Help4Ukraine розпочинається у Львові й далі караван автомобілів їде на схід України. Г'юїтт раніше створив власну благодійну організацію HOP, яка також рятує людей з України. У місії бере участь колишній офіцер гвардії Майки Стюарт-Річардсон, чий батько, бригадний генерал Пітер Стюарт-Річардсон, раніше створив аналогічну організацію, щоб допомагати людям в Афганістані.

Г'юїтт раніше не розповідав про те, що робить, але в недавній заяві пояснив, як проходить кожна операція. Починається вона у Львові. Звідти колона з чотирьох машин завантажується медичним обладнанням та їде на схід України.

[ + – ] Машини фонду Help4Ukraine в Україні Фото: Help4Ukraine

[ + – ] Джеймс Г'юїтт допомагає рятувати українців Фото: Help4Ukraine

"Ми проїхали 4000 км за три дні", — розповів Г'юїтт про останню місію. За його словами, вони проїжджали зовсім близько від Запорізької атомної станції, яка поки що контролюється ЗС РФ. А, прибувши на місце, "взяли на борт" 36 біженців, а також кота та собаку.

Серед врятованих була вчителька англійської мови, на ім'я Ірина, яка понад місяць "жила у підвалі, без води, без електрики, без опалення, без газу для приготування їжі та без чистого одягу. Її квартира була зруйнована".

"Вона була ввічлива і безмежно вдячна за те, що нарешті змогла вибратися з-під землі", — розповів Г'юїтт.

Він має намір повернутися до України до Різдва, а поки проведе кілька тижнів разом зі своєю літньою матір'ю, яка потребує догляду.

"Ми відвідуємо всі куточки України, зокрема райони, близькі до лінії фронту, щоб знайти, допомогти й допомогти зібрати українців, які хочуть втекти від Путіна. Це важлива робота, і ми пишаємося тим, що можемо відіграти навіть невелику роль", — відзначили Г'юїтт і Стюарт-Річардсон.

Нагадаємо, Джеймс Г'юїтт прославився 1986 року. Бувши молодим офіцером придворної кавалерії, він розпочав п'ятирічні стосунки з принцесою Діаною. Вона підтвердила це під час сумнозвісного інтерв'ю Panorama з опальним журналістом Мартіном Баширом.

[ + – ] Джеймс Г'юїтт і принцеса Діана

Навіть ходили чутки, що саме Г'юїтт є батьком принца Гаррі, а зовсім не принц Чарльз. Звільнившись з армії у 1994 році, Г'юїтт співпрацював з Анною Пастернак, автором роману "Закохана принцеса".

Близько десяти років тому він хотів продати любовні листи Діани на аукціоні, але через це його звинуватили у зраді покійної принцеси й листи так і залишилися непроданими. За останні роки він переніс інсульт та серцевий напад, але це не завадило йому допомагати українцям, які постраждали від війни з Росією.

Нагадаємо, раніше в Лондоні закрився культовий ресторан "Сан Лоренцо", який любили знаменитості, де принцеса Діана зустрічалася зі своїми коханими. І Джеймсом Г'юїттом зокрема.