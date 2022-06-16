У Лондоні закрився улюблений ресторан принцеси Діани та Мадонни, яким володіла екстрасенска

Знаменитий італійський ресторан San Lorenzo відчиняв свої двері перед усіма знаменитостями, але прославився він тим, що леді Ді зустрічалася тут із коханцями

У Лондоні закрився культовий ресторан San Lorenzo, який дуже любили Ліз Герлі, Софі Лорен, Твіггі, монакський князь Реньє та Грейс Келлі, а принцеса Діана зустрічалася тут зі своїми коханцями. Про це пише Daily Mail.

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Заклад у престижному районі Найтсбрідж відкрився у жовтні 1963 року. Його власники Лоренцо та Мара Берні подавали традиційну італійську їжу та традиційно великі порції, страви виготовлені за сімейними рецептами: наприклад, поленту та пасту з анчоусами, як у їхніх бабусь. Ресторан швидко став сенсацією і сюди почали заходити знаменитості.

Знаменита модель Твіггі святкувала тут своє 21-річчя, акторка Глорія Суонсон була в такому захваті від кухні, що замовляла сендвічі з авокадо в свій готель, князь Монако Реньє і Грейс Келлі приходили пообідати яєчнею-бовтанкою з трюфелями, а Стів Макквін иа Елі Макгроу замовляли тут кампарі та гриль.

Але особливої слави ресторану принесла принцеса Діана. Саме тут вона зустрічалася зі своїми коханцями Джеймсом Гілбі та Джеймсом Г'юїттом. Автодилер Гілбі був знайомий з Діаною ще до того, як вона стала дружиною принца Чарльза, так що потім вони відновили стосунки, а офіцера кавалерії Г'юітта преса довгий час підозрювала в батьківстві принца Гаррі, виділяючи їхню приголомшливу схожість.

[ + – ] Принцеса Діана залишає ресторан "Сан-Лоренцо" Фото: Скриншот

Для таємних зустрічей підходило розташування ресторану — він знаходиться всього за 10 хвилин їзди від Кенсінгтонського палацу, а також має чотири обідні зони, в яких легко було усамітнитися.

Також господарі ресторану надійно зберігали таємниці своїх відомих гостей. Мара і Лоренцо ніколи не спілкували відверто з пресою, коротко зазначаючи, що "однаково люблять всіх своїх гостей".

Однак принцеса Діана потоваришувала з Марою, називала її "матір'ю-сповідницею" і навіть згадувала в інтерв'ю.

[ + – ] Мара Берні — власниця-екстрасенска ресторану "Сан-Лоренцо" Фото: Instagram sanlorenzolondon

Їхня дружба почалася, коли Мара Берні, яка вважала, що має екстрасенсорні здібності, якось увечері підійшла до її столика, взяла Діану за зап'ястя і поспівчувала її нещасливому шлюбу з принцом Уельським. Це сталося тоді, коли її стосунки з принцом Чарльзом ще не стали надбанням громадськості.

Діані так сподобалося це місце, що шестирічний принц Вільям, засмучений розлученням батьків, так хотів розвеселити маму, що замовив їй у "Сан-Лоренцо" столик, знаючи, що це її трохи розвеселить. Щоправда, за іронією, леді Ді перестала сюди ходити, коли сама зробила заклад популярним і біля входу було не проштовхнутися через папараці.

Також відома історія, як екстрасенска Мара принесла Мадонні радісну звістку про її вагітність, коли вона зайшла пообідати з Гаєм Річі у 2000.

Вона подивилася на Мадонну й оголосила: "Ти вагітна". Незабаром після цього Мадонна виявила, що Мара мала рацію, і в серпні того ж року вона народила Рокко Річі.

Серед інших відомих відвідувачів ресторану були Джон Леннон і Пол Маккартні, а також Грегорі Пек, Чарлтон Хестон, Френк Сінатра та Дуглас Фербенкс-молодший, сестра королеви Єлизавети — принцеса Маргарет та її чоловік Тоні Сноудон, Г'ю Грант та Ліз Герлі, Гвінет Пел Джон, Стінг, Бекхеми, і члени групи The Rolling Stones, які могли зателефонувати о третій годині ночі й вимагати термінової доставки фірмових равіолі.

[ + – ] Ресторан "Сан-Лоренцо" Фото: The Times

Проте золоті дні культового закладу закінчилися, коли 2012 року померла Мара Берні, а її чоловік Лоренцо відійшов від справ. Рестораном почала керувати їхня донька Марина, проте справи закладу підкосила пандемія коронавірусу, коли через карантин закрилися всі ресторани. Багато хто відкрився знову, але не "Сан-Лоренцо".

Так що лондонці засмучені тим, що ще одна сторінка історії їхнього міста зникне, як і їх фірмовий просекко зі свіжим малиновим соком.