В Лондоне закрылся любимый ресторан принцессы Дианы и Мадонны, которым владела экстрасенс

Знаменитый итальянский ресторан San Lorenzo открывал свои двери перед всеми знаменитостями, но прославился он тем, что леди Ди встречалась тут с любовниками

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В Лондоне закрылся культовый ресторан San Lorenzo, который очень любили Лиз Херли, Софи Лорен, Твигги, монакский князь Ренье и Грейс Келли, а принцесса Диана встречалась здесь со своими любовниками. Об этом пишет Daily Mail.

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Заведение в престижном районе Найтсбридж открылось в октябре 1963 года. Его владельцы Лоренцо и Мара Берни подавали традиционную итальянскую еду и традиционно большие порции, блюда изготовленные по семейным рецептам: например, поленту и пасту с анчоусами, как у их бабушек. Ресторан быстро стал сенсацией и сюда стали захаживать знаменитости.

Знаменитая модель Твигги праздновала здесь свое 21-летие, актриса Глория Суонсон была в таком восторге от кухни, что заказывала сэндвичи с авокадо в свой отель, князь Монако Ренье и Грейс Келли приходили отобедать яичницей-болтуньей с трюфелями, а Стив МакКуин и Эли МакГроу заказывали здесь кампари и гриль.

Но особую славу ресторану принесла принцесса Диана. Именно здесь она встречалась со своими любовниками Джеймсом Гилби и Джеймсом Хьюиттом. Автодилер Гилби был знаком с Дианой еще до того, как она стала женой принца Чарльза, так что после они возобновили отношения, а офицера кавалерии Хьюитта пресса долгое время подозревала в отцовстве принца Гарри, отмечая их потрясающее сходство.

[ + – ] Принцесса Диана покидает ресторан "Сан-Лоренцо" Фото: Скриншот

К тайным встречам располагало местоположение ресторана – он находится всего в 10 минутах езды от Кенсингтонского дворца, а также четыре обеденные зоны, в которых легко было уединиться.

Также хозяева ресторана надежно хранили тайны своих знаменитых гостей. Мара и Лоренцо никогда не откровенничали с прессой, коротко отмечая, что "одинаково любят всех своих гостей".

Однако принцесса Диана подружилась с Марой, называла ее "матерью-исповедницей" и даже упоминала в интервью.

[ + – ] Мара Берни - владелица-экстрасенс ресторана "Сан-Лоренцо" Фото: Instagram sanlorenzolondon

Их дружба началась, когда Мара Берни, считавшая, что обладает экстрасенсорными способностями, однажды вечером подошла к ее столику, взяла Диану за запястье и посочувствовала ее несчастливому браку с принцем Уэльским. Это случилось в то время, когда ее отношения с принцем Чарльзом еще не стали достоянием общественности.

Диане так понравилось это место, что, шестилетний принц Уильям, расстроенный разводом родителей, так хотел развеселить мать, что заказал ей в "Сан-Лоренцо" столик, зная, что это ее немного развеселит. Правда, по иронии, леди Ди перестала сюда ходить, когда сама же сделала заведение популярным и у входа было не протолкнуться из-за папарацци.

Также известна история, как экстрасенс Мара принесла Мадонне радостную весть о ее беременности, когда она зашла пообедать с Гаем Ричи в 2000-м.

Она взглянула на Мадонну и объявила: "Ты беременна". Вскоре после этого Мадонна обнаружила, что Мара была права, и в августе того же года она родила Рокко Ричи.

Среди других знаменитых посетителей ресторана были Джон Леннон и Пол Маккартни, а также Грегори Пек,Чарлтон Хестон, Фрэнк Синатра и Дуглас Фэрбенкс-младший, сестра королевы Елизаветы – принцесса Маргарет и ее супруг Тони Сноудон, Хью Грант и Лиз Херли, Гвинет Пэлтроу, Элтон Джон, Стинг, Бекхэмы, и члены группы The Rolling Stones, которые могли позвонить в три часа ночи и потребовать срочную доставку фирменных равиоли.

[ + – ] Ресторан "Сан-Лоренцо" Фото: The Times

Однако золотые дни культового заведения закончились, когда в 2012 году умерла Мара Берни, а ее супруг Лоренцо отошел от дел. Рестораном стала управлять их дочь Марина, однако дела заведения подкосила пандемия коронавируса, когда из-за карантина закрылись все рестораны. Многие открылись вновь, но не "Сан-Лоренцо".

Так что лондонцы опечалены тем, что еще одна страница истории их города исчезнет, как и их фирменный просекко со свежевыжатым малиновым соком.