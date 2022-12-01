Бывший любовник принцессы Дианы приехал в Украину помогать пострадавшим от войны с РФ

64-летний Джеймс Хьюитт работает с фондом Help4Ukraine, организованным лордом Николасом Монсоном.

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Бывший возлюбленный принцессы Дианы, 64-летний майор Джеймс Хьюитт приехал в Украину, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны с Россией. Хьюитт уже выполнил одну миссию и снова вернется в Украину перед Рождеством. Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс Хьюитт работает с благотворительной организацией Help4Ukraine, основанной 67-летним писателем и активистом лордом Николасом Монсоном. Организация вывозит людей в безопасное место, а также закупает медикаменты и машины скорой помощи.

[ + – ] Джеймс Хьюитт помогает спасать украинцев Фото: Help4Ukraine

"Джеймс Хьюитт участвует в деле не ради личной славы, он делает хорошую работу для общего блага, и перед Рождеством снова приедет в Украину", — отметил лорд Монсон.

Каждая миссия Help4Ukraine начинается во Львове и дальше караван автомобилей едет на восток Украины. Хьюитт ранее создал собственную благотворительную организацию HOP, которая также спасает людей из Украины. В мисси участвует бывший офицер гвардии Майки Стюартом-Ричардсон, чей отец, бригадный генерал Питер Стюарт-Ричардсон, ранее создал аналогичную организацию, чтобы помогать людям в Афганистане.

Хьюитт ранее не рассказывал о том, что делает, но в недавнем заявлении пояснил, как проходит каждая операция. Начинается она в Львове. Оттуда колонна из четырех машин загружается медицинским оборудованием и едет на восток Украины.

[ + – ] Машины фонда Help4Ukraine в Украине Фото: Help4Ukraine

[ + – ] Джеймс Хьюитт помогает спасать украинцев Фото: Help4Ukraine

"Мы проехали 4000 км за три дня", — рассказал Хьюитт о последней миссии. По его словам они проезжали совсем близко от Запорожской атомной станции, которая пока контролируется ВС РФ. А, прибыв на место, "взяли на борт" 36 беженцев, а также кота и собаку.

Среди спасенных была учительница английского языка по имени Ирина, которая более месяца "жила в подвале, без воды, без электричества, без отопления, без газа для приготовления пищи и без чистой одежды. Ее квартира была разрушена".

"Она была вежлива и безмерно благодарна за то, что наконец-то смогла выбраться из-под земли", — рассказал Хьюитт.

Он намерен вернутся в Украину к Рождеству, а пока проведет несколько недель вместе со своей пожилой матерью, которая нуждается в уходе.

"Мы посещаем все уголки Украины, в том числе районы, близкие к линии фронта, чтобы найти, помочь и помочь собрать украинцев, которые хотят сбежать от Путина. Это важная работа, и мы гордимся тем, что можем сыграть даже небольшую роль", — отметили Хьюитт и Стюарт-Ричардсон.

Напомним, Джеймс Хьюитт прославился в 1986 году. Будучи молодым офицером придворной кавалерии, он начал пятилетние отношения с принцессой Дианой. Она подтвердила это во время печально известного интервью Panorama с опальным журналистом Мартином Баширом.

[ + – ] Джеймс Хьюитт и принцесса Диана

Даже ходили слухи, что именно Хьюитт является отцом принца Гарри, а вовсе не принц Чарльз. Уволившись из армии в 1994 году, Хьюитт сотрудничал с Анной Пастернак, автором романа "Влюбленная принцесса".

Около десяти лет назад он хотел продать любовные письма Дианы на аукционе, но это его обвинили в предательстве покойной принцессы и письма так и остались непроданными. За последние годы он перенес инсульт и сердечный приступ, но это не помешало ему помогать украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Напомним, ранее в Лондоне закрылся культовый ресторан "Сан Лоренцо", который любили селебрити, и где принцесса Диана встречалась со своими возлюбленными. И Джеймсом Хьюиттом в том числе.