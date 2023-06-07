Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Принц Гарри ответил на слухи, что Джеймс Хьюитт его настоящий отец

Принц Гарри, Принц Гарри настоящий отец, Принц Гарри предстал перед судом, джеймс Хьюитт, любовник принцессы дианы
Фото: Getty | Принц Гарри

Герцог тяжело переживал обвинения в том, что он не член королевской семьи.

Related video

Принц Гарри ответил на слухи о том, что Джеймс Хьюитт является его настоящим отцом. Об этом пишет The New York Times.

В новых показаниях в суде герцог Сассекский признает, что давние слухи о том, что Джеймс Хьюитт является его настоящим отцом, причиняли ему большую боль в течении многих лет.

Сын короля Чарльза III подал в суд на Mirror Group Newspaper Limited за якобы использование неэтических методов, таких как взлом телефона, для получения информации о нем на протяжении многих лет. Принц подверг критике публикации группы в письменном заявлении, полученном изданием, за распространение слухов об отцовстве в нескольких материалах.

"В то время, когда мне было 18 лет и я потерял свою мать [принцессу Диану] всего шесть лет назад, такие истории казались мне очень вредными и очень реальными", — сказал Гарри, ссылаясь на статью People под названием "Заговор о краже ДНК Гарри", опубликованную 15 декабря 2002 года.

Принц Гарри Fullscreen
Принц Гарри
Фото: Getty Images

"Они были оскорбительными, подлыми и жестокими", – добавил принц. "Я всегда сомневался в мотивах этих историй. Стремились ли газеты посеять сомнения в общественности, чтобы меня выгнали из королевской семьи?"

Затем Гарри обвинил автора статьи, Дина Розвелла, в длительной истории использования "незаконных методов сбора информации" и заявил, что для этой конкретной истории журналист написал о "заговоре" с целью похищения волос герцога, чтобы проверить "отцовство".

Принц утверждал, что журналист продолжил эту историю, якобы зная, что Джеймс Хьюитт не может быть его отцом из-за хронологии отношений бывшего офицера с принцессой Дианой.

Джеймс Хьюитт помогает Украине Fullscreen
Джеймс Хьюитт помогает Украине
Фото: Help4Ukraine

Напомним, принц Гарри в суде оскорбил дворецкого матери и британское правительство.

Также Фокус писал о помощи Джеймса Хьюитта Украине во время войны.