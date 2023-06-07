Принц Гарри ответил на слухи, что Джеймс Хьюитт его настоящий отец

Герцог тяжело переживал обвинения в том, что он не член королевской семьи.

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Принц Гарри ответил на слухи о том, что Джеймс Хьюитт является его настоящим отцом. Об этом пишет The New York Times.

В новых показаниях в суде герцог Сассекский признает, что давние слухи о том, что Джеймс Хьюитт является его настоящим отцом, причиняли ему большую боль в течении многих лет.

Сын короля Чарльза III подал в суд на Mirror Group Newspaper Limited за якобы использование неэтических методов, таких как взлом телефона, для получения информации о нем на протяжении многих лет. Принц подверг критике публикации группы в письменном заявлении, полученном изданием, за распространение слухов об отцовстве в нескольких материалах.

"В то время, когда мне было 18 лет и я потерял свою мать [принцессу Диану] всего шесть лет назад, такие истории казались мне очень вредными и очень реальными", — сказал Гарри, ссылаясь на статью People под названием "Заговор о краже ДНК Гарри", опубликованную 15 декабря 2002 года.

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Они были оскорбительными, подлыми и жестокими", – добавил принц. "Я всегда сомневался в мотивах этих историй. Стремились ли газеты посеять сомнения в общественности, чтобы меня выгнали из королевской семьи?"

Затем Гарри обвинил автора статьи, Дина Розвелла, в длительной истории использования "незаконных методов сбора информации" и заявил, что для этой конкретной истории журналист написал о "заговоре" с целью похищения волос герцога, чтобы проверить "отцовство".

Принц утверждал, что журналист продолжил эту историю, якобы зная, что Джеймс Хьюитт не может быть его отцом из-за хронологии отношений бывшего офицера с принцессой Дианой.

Джеймс Хьюитт помогает Украине Фото: Help4Ukraine

Напомним, принц Гарри в суде оскорбил дворецкого матери и британское правительство.

Также Фокус писал о помощи Джеймса Хьюитта Украине во время войны.