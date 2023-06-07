Принц Гарри назвал главную причину, почему от него ушла бывшая девушка

Вчера, выступая в качестве свидетеля в Высоком суде Лондона, принц Гарри обвинил прессу в расставании с бывшей девушкой.

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Принц Гарри стал первым за 132 года представителем королевской семьи, который дает показания в суде. Принц выступает против издания Mirror Group Newspapers. Он утверждает, что газета организовала незаконный сбор информации, по его словам, журналисты взламывали телефоны его знакомых и пользовались услугами частных детективов. Кроме того, герцог Сассекский обвинил прессу в том, что его бывшая девушка Челси Дэви ушла от него, заявив, что "королевская жизнь не для нее". Об этом пишет Daily Mail.

В своих свидетельских показаниях он утверждал, что всякий раз, когда он был в отношениях, его избранница "вступала в отношения не только с ним, но и со всей бульварной прессой", которая пыталась разрушить его отношения. Первые серьезные отношения принца Гарри была с уроженкой Зимбабве мисс Дэви. Они познакомили в начале 2004 года и были вместе до середины 2010 года.

Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

Гарри утверждает, что Daily Mirror, должно быть, использовала взлом телефона, после чего вышла статья, в которой утверждалось, что на вечеринке герцог флиртовал с "ошеломляющей брюнеткой", а мисс Дэви, которой тогда было 19 лет, была "в ярости" и устроила скандал.

Один из источников якобы сообщил газете, что брюнетка "сидела на коленях у Гарри в телесных колготках и очень коротком черном платье".

В суде Эндрю Грин из Mirror Group Newspapers (MGN) заявил, что не было ничего противозаконного в том, что репортер Mirror Джейн Керр говорила с гостями на вечеринке. Гарри ответил: "Нет, если это действительно то, что она сделала".

Гарри также сказал в своем заявлении, что его поверенные показали ему данные о звонках, показывающие звонки из "Mirror" на мобильный телефон его "партнера" Гая Пелли за два дня до публикации истории. Продолжительность звонка была "нулевой", что, по словам Гарри, "показательно" для взлома.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри на суде оскорбил бывшего дворецкого своей матери и британское правительство.