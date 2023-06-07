Тренер по этикету Меган Маркл разочарован поведением герцогини

Эдмунд Фрай учил жену принца Гарри королевскому этикету перед первой встречей с Елизаветой II.

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Бывший тренер королевского этикета Эдмунд Фрай выражает разочарование Меган Маркл и принцем Гарри, утверждая, что они "запятнали" свои королевские связи. Об этом пишет Daily Mail.

Экс-тренер герцогини Сассекской с королевского этикета выразил свое разочарование поведением супругов после того, как они покинули королевскую семью. Фрай считает, что пара "запятнала" свои королевские связи, пренебрегая установленными протоколами.

Мужчина сначала познакомился с Меган в 2017 году и научил ее правильному этикету перед официальной встречей с королевой Елизаветой II. Однако его мнение о паре изменилось. Фрай раскритиковал публичные высказывания принца Гарри о его семье, заявив, что обычные люди не будут так говорить о своих соседях.

Учитель этикета подчеркнул важность соблюдения установленных правил и протоколов, сказав: "Люди могут улыбнуться вам, и вы можете увидеть улыбку. И они скажут что-нибудь дружеское, или они могут рычать на вас и нарушить все правила в книге".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Однако он все еще надеется, что напряженность между Меган, Гарри и другими членами королевской семьи в конце концов утихнет, что позволит все урегулировать.

В 2020 году Фрай ранее похвалил Меган Маркл, заявив, что она обладает чрезвычайными качествами и имеет потенциал повлиять на мир.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Напомним, дети герцогов Сассекских ощутят на себе поступки родителей.

Также Фокус писал о реакции принца Гарри на слухи, что он не сын короля Чарльза III.