Принц Гаррі та Меган Маркл спричинили масове звільнення співробітників Spotify

Подкаст герцогині не виправдав фінансових очікувань.

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Spotify скорочує ще 200 робочих місць після того, як угода з принцом Гаррі та Меган Маркл не окупилася. Про це пише New York Post.

Шведська стримінгова платформа збирається скоротити ще 200 робочих місць після того, як широко розрекламована аудіоугода з герцогами Сассекськими не принесла очікуваної суми грошей.

Компанія Spotify, яка, як повідомляється, заплатила колишній американській акторці понад 18 мільйонів доларів за її подкаст "Архетипи", запущений минулого літа, тепер змушений звільнити значну кількість співробітників.

Це буде другий раунд звільнень у Spotify після величезних інвестицій компанії в індустрію подкастів. У січні 2023 було оголошено, що Spotify звільнив близько 6% з 6600 співробітників.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

У дописі в блозі на потоковій платформі керівник відділу подкастів Spotify Сахар Елхабаші написав: "Ми розширюємо наші партнерські зусилля з провідними подкастерами з усього світу за допомогою індивідуального підходу, оптимізованого для кожного шоу та творця".

"Однак для цього потрібна адаптація… У результаті ми прийняли важке, але необхідне рішення здійснити стратегічну реорганізацію нашої групи та скоротити нашу глобальну вертикаль подкастів та інші функції приблизно на 200 осіб, або 2% робочої сили Spotify".

Ці скорочення доводять, що компанія не досягла результатів, на які сподівалася на арені подкастів, попри те, що витратила мільярди доларів на розміщення подкастів Маркл та Джо Рогана на своїй платформі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

У 2021 році повідомлялося, що герцоги Сассекські отримали 25 мільйонів доларів від Spotify.

Нагадаємо, принц Гаррі планував розповісти Меган Маркл секретну інформацію із суду.

Також Фокус писав про розчарування тренера з етикету Меган Маркл її поведінкою.