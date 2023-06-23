Тим часом принц Гаррі покращив ситуацію.

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Меган Маркл різко втратила популярність як член королівської родини Великобританії. Свідчать свіжі опитування YouGov.

Згідно з результатами нового опитування, дружина принца Гаррі наразі найбільш непопулярна, ніж будь-коли раніше: сім із 10 британців мають негативне ставлення до неї.

Чиста прихильність Меган серед громадськості впала до рекордно низького рівня -47, що є найнижчим показником з тих пір, як YouGov почав реєструвати це у 2017 році.

Фото: YouGov

Подібним чином громадська думка про її чоловіка принца Гаррі впала до -36, що на два пункти менше порівняно з квітнем, коли було -34. Але це покращилося із січня, коли воно становило -44.

Королівська принцеса Анна є найпопулярнішою з королівської родини, її чиста прихильність становить +60.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Прихильність до короля, королеви Камілли та принца і принцеси Уельських також зростає, показало опитування 2014 осіб.

За словами YouGov, чиста прихильність розраховується як різниця між кількістю людей, які кажуть, що вони мають позитивну думку, і кількістю людей, які кажуть, що вони мають негативну думку.

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Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл можуть взяти прізвище Спенсер.

Також Фокус писав про ворожнечу між принцом Гаррі та принцом Вільямом.