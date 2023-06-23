Головною причиною неприязні між братами став "мегзіт" 2020 року.

Related video

Принц Вільям досі тримає образу на принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Fox News.

Крістофер Андерсен стверджує, що 41-річний принц Уельський все ще обурений скандальними мемуарами меншого брата.

"Вільям усе ще кипить від образи через "Мегзіт", не кажучи вже про невтішний портрет Гаррі в "Запасних", — заявив королівський експерт.

Далі Андерсен зазначив, що 38-річний герцог Сассекський написав про Вільяма, повторивши, що Гаррі зобразив його своїм "заклятим ворогом".

У книзі принц Гаррі також стверджував, що "залишився в синцях" після того, як Вільям повалив його на підлогу після бійки два місяці до того, як він і 41-річна Маркл покинули королівську сім'ю.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Повідомляється, що старший син Чарльза ІІІ тоді назвав колишню американську акторку "складною", "грубою".

"Вільям робить дивовижну роботу з розділення. Здається, він помістив Гаррі та Меган у коробку й засунув цю коробку у віддалений куточок своєї свідомості", — додає експерт.

Принц Вільям та принц Гаррі з королевою Єлизаветою ІІ Фото: Getty

Андерсен також стверджував, що принц Вільям просто намагається "виконувати роботу, яку він повинен виконувати як принц Уельський".

У Фокус. Стиль з'явився на свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, принц Гаррі подарував свої скандальні мемуари стюарду.

Також Фокус писав про пікантний подарунок принцеси Діани принцу Вільяму на 13-річчя.