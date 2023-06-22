11-річному принцу Гаррі сподобався такий презент.

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Принцеса Діана подарувала принцу Вільяму пікантний торт на 13-річчя. Про це пише Hello Magazine.

Колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен Макгрейді згадав день, коли принц Уельський став підлітком і леді Ді подарувала йому дуже пустотливий торт на 13-й день народження.

Кухар розповів, що в 1995 році вона подарувала старшому сину солодкий, вкритий глазур’ю торт, у формі пари грудей.

"Того ранку я прийшов на роботу, підійшов до холодильника, відчинив двері, і я просто зіткнувся з парою найбільших грудей, які я коли-небудь бачив у своєму житті", — згадував шеф-кухар.

"Принцеса замовила торт із грудьми на 13-й день народження Вільяма!" — розповів він.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

"Принцеса любила бентежити людей найкращим способом, у веселій формі", — додав Грейді.

Принцу Гаррі, якому на той момент було 11 років, сподобалась випічка. Він навіть захотів собі такий подарунок.

Той спекотний літній день був особливим для принца Вільяма ще й тим, що Діана здивувала його, привівши супермоделей Клаудію Шиффер, Крісті Тарлінгтон і Наомі Кемпбелл.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року. Він є першою дитиною принцеси Діани та теперішнього короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, чому принц та принцеса Уельські пропустили перший день королівських скачок.

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