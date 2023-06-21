Чому принц Вільям і Кейт Міддлтон пропустили перший день Royal Ascot

Принца та принцеси Уельських не було серед гостей на відкритті Royal Ascot.

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Принц і принцеса Уельські не приєдналися до короля Чарльза та королеви Камілли на іподромі Беркшира у вівторок. Але для відсутності Вільяма та Кейт була вагома причина, оскільки у вівторок у них обох були важливі заходи. Про це пише Hello.

41-річна принцеса знову відкрила Національну портретну галерею в Лондоні після масштабного трирічного ремонту. Кейт приєдналася до дитсадківців, які взяли участь у семінарі, щоб дізнатися про нову програму Галереї для дітей віком до 5 років. Мати трьох дітей також відвідала нову виставку Yevonde: Life and Color. Кейт, яка вивчала історію мистецтв у Сент-Ендрюському університеті, у 2012 році стала патроном Національної портретної галереї.

Кейт Міддлтон на відкритті галереї Фото: Getty Images

Водночас принц Вільям, якому в середу виповнюється 41 рік, відвідав парк Сент-Джордж, національний футбольний центр Англії, щоб зустрітися з жіночою збірною Англії. Він побажав їм успіхів перед чемпіонатом світу з футболу серед жінок 2023 року, який пройде в Австралії та Новій Зеландії у липні.

Вільям також зустрівся з головною тренеркою збірної Англії Саріною Вігеман, щоб дізнатися про підготовку "Левиць" до турніру. Принц здивував менеджерку збірної Англії, подарувавши їй диплом CBE під час свого візиту.

Принц Вільям у парку Сент-Джордж Фото: Getty Images

Присутність членів королівської родини в Royal Ascot зазвичай не оголошується заздалегідь, тому цього тижня фанатам доведеться уважно стежити за тим, що відбувається. Минулого року Вільям і Кейт з'явилися лише на четвертий день перегонів.

Нагадаємо, король Чарльз і королева Камілла прийшли в піднесеному настрої, з любов'ю вітаючи членів своєї родини на їхньому першому Королівському Аскоті після коронації. До пари приєдналися інші члени королівської родини, у тому числі принцеса Анна, Зара та Майк Тіндалл, принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли Аннабель Елліот, яка нещодавно овдовіла.

Також Фокус писав, що внучка королеви Єлизавети насолоджується першим днем ​​Royal Ascot у сукні за 30 тисяч гривень.