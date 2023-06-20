Кейт Міддлтон в елегантному молочному образі з'явилася на відкритті галереї

Принцеса Уельська відкриває Національну портретну галерею після капітального ремонту.

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41-річна принцеса Кейт попрямувала на Трафальгарську площу, за два кроки від Букінгемського палацу, щоб знову відкрити культову Національну портретну галерею після трирічної програми реконструкції. Про це пише Hello.

Під час свого візиту принцеса Уельська, покровителька історичної пам'ятки, зустрінеться з архітектором проекту Джеймі Фобертом і відзначеною нагородами художницею Трейсі Емін, якій було доручено створити витвір мистецтва для нових дверей галереї, що включає 45 різьблених латунних панелей, які представляють".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон виглядала чудово в сукні кольору слонової кістки Aquazzura, яке вона поєднувала з відповідним структурованим жакетом того ж відтінку. Він був прикрашений кишенями, тонкими поясом та чорними гудзиками. Мама трьох дітей доповнила образ чорним клатчем та гостроносими туфлями на підборах.

Що стосується аксесуарів, Кейт обрала перлинні сережки, що елегантно доповнили її монохромний ансамбль. Своє темне волосся принцеса уклала об'ємними локонами.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон скопіювала стиль принцеси Діани, одягнувши сукню в горошок та екстравагантний капелюшок.