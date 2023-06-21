Почему принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили первый день Royal Ascot

Принца и принцессы Уэльских не было среди гостей на открытии Royal Ascot.

Related video

Принц и принцесса Уэльские не присоединились к королю Чарльзу и королеве Камилле на ипподроме Беркшир во вторник. Но для отсутствия Уильяма и Кейт была веская причина, поскольку во вторник у них обоих были важные мероприятия. Об этом пишет Hello.

41-летняя принцесса вновь открыла Национальную портретную галерею в Лондоне после масштабного трехлетнего ремонта. Кейт присоединилась к детсадовцам, принявшим участие в семинаре, чтобы узнать о новой программе Галереи для детей до 5 лет. Мама троих детей также посетила новую выставку Yevonde: Life and Color. Кейт, изучавшая историю искусств в Сент-Эндрюсском университете, в 2012 году стала патроном Национальной портретной галереи.

Кейт Миддлтон на открытии Галереи Фото: Getty Images

Тем временем принц Уильям, которому в среду исполняется 41 год, посетил парк Сент-Джордж, национальный футбольный центр Англии, чтобы встретиться с женской сборной Англии. Он пожелал им удачи перед чемпионатом мира по футболу среди женщин 2023 года, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в июле.

Уильям также встретился с главным тренером сборной Англии Сариной Вигеман, чтобы узнать о подготовке "Львиц" к турниру. Принц также удивил менеджера сборной Англии, подарив ей диплом CBE во время своего визита.

Принц Уильям в парке Сент-Джордж Фото: Getty Images

Присутствие членов королевской семьи в Royal Ascot обычно не объявляется заранее, поэтому на этой неделе фанатам придется внимательно следить за происходящим. В прошлом году Уильям и Кейт появились лишь в четвертый день гонок.

Напомним, король Чарльз и королева Камилла пришли в приподнятом настроении, с любовью приветствуя членов своей семьи на их первом Королевском Аскоте после коронации. К паре присоединились другие члены королевской семьи, в том числе принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, а также недавно овдовевшая сестра Камиллы Аннабель Эллиот.

Также Фокус писал, что внучка королевы Елизаветы наслаждается первым днем ​​Royal Ascot в платье за 30 тысяч гривен.